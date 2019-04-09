2019-04-09T11:24:57+03:00
Происшествия

На Камчатке мужчину обвинили в изнасиловании 13-летней любовницы его друга-бомжа

Школьница несколько месяцев встречалась с бездомным
Мария ИГНАТЬЕВА
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На Камчатке мужчину обвинили в изнасиловании 13-летней любовницы его друга-бомжа. Фото: архив "КП"На Камчатке мужчину обвинили в изнасиловании 13-летней любовницы его друга-бомжа. Фото: архив "КП"
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Камчатка в очередной раз потрясла общественность криминальной новостью: за изнасилование школьницы на скамью подсудимых отправили 39-летнего бывшего вора и убийцу. Однако самое страшное в этой истории - не само преступление, а то, при каких обстоятельствах оно произошло. Школьница оказалась любовницей маргинального друга рецидивиста.

НЕЗАКОННАЯ ЛЮБОВЬ

История началась еще летом прошлого года. В августе 13-летняя девочка завела дружбу с местным бомжом и влюбилась в него. Мужчине тогда было 32 года. Он жил в подвале одного из домов по проспекту 50 лет Октября в столице полуострова. Сейчас уже никто не может сказать, работал ли тогда бездомный или нет, но еду и какую-то одежду ему приносила девочка.

Пара встречалась несколько месяцев. Их незаконные отношения перешли на новый уровень спустя недолгое после знакомства время. Вероятно, взрослого мужчину не смущал возраст подростка, потому что он окончательно преступил черту дозволенного законом, вступив в интимную связь с ребенком. «Идиллия» длилась недолго. Закончилось все спустя три месяца.

В НУЖНОМ МЕСТЕ…

Неизвестно, сколько продолжались бы отношения школьницы и бездомного, если бы камчатские полицейские не патрулировали местность в жилом секторе. Во время обхода они решили спуститься в подвал дома, где увидели подростка в компании взрослого мужчины. Из разговора стало понятно, что родственные узы их не связывают. Тем более, что правоохранители практически с поличным поймали любовников.

- В тот октябрьский день, когда произошло преступление, она пришла в гости к 32-летнему бездомному, в это время там же был его 38-летний приятель. По версии следствия, тот мужчина, что постарше, изнасиловал девочку в подвальном помещении, где жил его друг, - сообщили в СУ СК России по Камчатскому краю.

В итоге бездомного заподозрили, а потом и обвинили в половом сношении с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста. Его приятеля - в изнасиловании потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста.

Следователи собрали достаточную доказательную базу. В случае с любвеобильным маргиналом, дело находится на рассмотрении в суде. А вот материалы дела в отношении его друга направили в прокуратуру. Наказание определит представитель Фемиды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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