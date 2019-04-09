Этот театр находится в нескольких десятках километров от исторического центра Хабаровска. Здесь не продают билеты - вход свободный, мест в большом зале хватит на всех, но попасть на спектакль может не каждый. Сцена находится в обеденном зале столовой, столовая - в женской колонии в селе Заозерное.

СЦЕНА В ОСОБОМ МИРЕ

Женская колония - особый мир со своей специфической атмосферой. В отличие от мужских, которые делятся по режимам, в женской он только один - общий.

В одном бараке можно встретить и убийцу-рецидивистку, загубившую не одну невинную душу, и бухгалтера, попавшегося на недостаче. Женщины без косметики, в одинаковых куртках и платках, с одинаковыми взглядами - поди пойми, кто из них кто.

Тихие зори в женской колонии: под Хабаровском поставили спектакль по повести Бориса Васильева.Фото: Борис КОКУРИН

Сейчас обеденный зал, в котором до сих пор витает запах килой капусты, разгорожен надвое. Половина, в которой сидят зрители, погружена во мрак, если зайти со стороны сцены, то видишь только тени, плотно расположившиеся на скамейках. Сидят плечом к плечу, прижавшись друг к другу, смотрят жадно, ждут начала, до которого еще час. Для них подготовка к спектаклю - уже зрелище, за которое не жалко заплатить.

Тихие зори в женской колонии: под Хабаровском поставили спектакль по повести Бориса Васильева.Фото: Борис КОКУРИН

В местах заключения, говорят психологи, самое страшное, что может случиться с современным человеком, привыкшим ежеминутно потреблять огромное количество информации, - это сенсорное голодание. Поэтому театр здесь - это настоящее пиршество для глаз. Актеры - звезды такой величины, что не снилось даже голливудским дивам. Режиссер - богиня и царица, которую руководство колонии называет по имени-отчеству.

УСАТАЯ ТОВАРИЩ СЕРЖАНТ

Почему выбрали «А зори здесь тихие»? Все просто - пожимает плечами постановщик Зоя Сорокина, а по совместительству и актриса, играющая Риту Осянину - очень понравился фильм.

Тихие зори в женской колонии: под Хабаровском поставили спектакль по повести Бориса Васильева.Фото: Борис КОКУРИН

- Еще в школе посмотрела его, он меня очень впечатлил, особенно Осянина, я ее полюбила больше всех. Потом читала книгу, смотрела новый фильм, и здесь в библиотеке перечитывала все много раз. Думала, как все это показать на сцене, - рассказывает Зоя Сорокина, заключенная, актриса и режиссер спектакля.

В женской колонии самое сложное - найти исполнителей на мужские роли. Даже в охране тут одни женщины. Роль Федота Евграфовича исполняет одна из заключенных, волосы убрали в пучок, под фуражку, на лицо приклеили усы.

Тихие зори в женской колонии: под Хабаровском поставили спектакль по повести Бориса Васильева.Фото: Борис КОКУРИН

Если честно, на мужчину Альбина не очень похожа, но здесь спасает волшебная сила искусства - если во что-то верит актер, то в это же поверит и зритель. А актрисы очень старались. Еще во время репетиций поварихи в столовой украдкой утирали слезы, видя, как гибнут от громкого «пах-пах» в нарисованном болоте девчонки.

Тихие зори в женской колонии: под Хабаровском поставили спектакль по повести Бориса Васильева.Фото: Борис КОКУРИН

- Сыграть гибель каждой девушки было очень непросто, - отмечает Зоя. - Актрисам было сложно во все это поверить. Мы играем, как бы это сказать … вслепую. У нас нет настоящего болота, в котором надо тонуть, нет настоящей перестрелки. И когда ранили мою героиню, убили Гурвич, застрелили Четвертак, пришлось все это представлять, вживаться в образ. Помогло то, что мы несколько раз пересматривали фильм. Каждая девочка отдельно смотрела свою роль, пыталась понять, что чувствуют люди на войне. Еще сложно было найти исполнителей на роли фашистов. Но, как бы это сказать… я умею убеждать… поэтому никто не отказался.

Тихие зори в женской колонии: под Хабаровском поставили спектакль по повести Бориса Васильева.Фото: Борис КОКУРИН

ТЕАТР «СДЕЛАЙ САМ»

Что касается реквизита - здесь сплошная импровизация. Трава и деревья тюремному театру достались от дорожных рабочих с воли. Они расширяли дорогу, срезали ветки, чего стоило пронести их в зону - можно только представить, но здесь руководство исправительного учреждения пошло навстречу людям искусства. Зенитная установка - чудо инженерной мысли, сделанное из картонных тубусов, на которые обычно наматывается ткань в рулонах, и сломанного стула. В стволы орудий вставлены бумажные трубочки. Во время выстрела они подсвечиваются разноцветными лампочками от новогодней гирлянды. Винтовки и автоматы женщины сами выпиливали из досок в столярной мастерской. И гимнастерки мастерили тоже сами. Благо, режиссер был «на воле» швеей.

Тихие зори в женской колонии: под Хабаровском поставили спектакль по повести Бориса Васильева.Фото: Борис КОКУРИН

На сцене обычный свет, никаких софитов, полотна ткани - кулисы, пучки травы и веток - лес, раскрашенная бумажная лента - болото. Для того, чтобы уйти в боковой выход и появиться с другой стороны, приходится оббегать здание, проходя сквозь решетки, но на это никто не обращает внимания. На возвышении идет представление. Здесь влюбляются, живут, погибают молодые девчонки. Зал смеется, аплодирует, негодует. Иногда едко комментирует происходящее. Здесь прощают чрезмерную игру, но не прощают фальши. Винтовка может больше напоминать весло, чем оружие, но вот чувства должны быть искренними.

Тихие зори в женской колонии: под Хабаровском поставили спектакль по повести Бориса Васильева.Фото: Борис КОКУРИН

- Я очень понимаю свою героиню, - рассказывает Екатерина, играющая Женю Комелькову. - Она вначале вся такая из себя, можно подумать, что она где-то может даже затрусить в бою, но дальше понятно, что она не трусиха, может встать за Родину, и очень неплохой человек, хоть и воображуля.

Тихие зори в женской колонии: под Хабаровском поставили спектакль по повести Бориса Васильева.Фото: Борис КОКУРИН

- Было очень сложно представить, что тебе действительно страшно, что это не наши соотрядницы, играющие немцев, а настоящие фашисты, что две-три секунды - и тебя больше не будет, а у тебя вся жизнь впереди. Надеюсь, у нас получилось, - делится Рима, играющая Соню Гурвич.

Тихие зори в женской колонии: под Хабаровском поставили спектакль по повести Бориса Васильева.Фото: Борис КОКУРИН

Спектакль завершается аплодисментами и криками «браво». Это первое, но не последнее представление тюремного театра-студии, созданного только в этом году. Скоро девятое мая - к этому дню тюремная студия «Вдохновение» планирует поставить еще один военный спектакль, а ко Дню защиты детей - целый мюзикл.

Тихие зори в женской колонии: под Хабаровском поставили спектакль по повести Бориса Васильева.Фото: Борис КОКУРИН

- Поставить-то мы поставим, - вздыхают актеры. - Жаль только, что на гастроли не выедешь. Что поделать - режим!