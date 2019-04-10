Реакция Манту подтвердила туберкулез у четырехлетнего воспитанника детсада в Хабаровске

ОСТОРОЖНО, ТУБЕРКУЛЕЗ!

Страшная статистика гласит, что ежегодно количество хабаровчан, заболевших туберкулезом, растет. Самое страшное, что большая часть из них – дети. В 2018 году у порядка 30 дошколят выявили инфекцию. В этом году туберкулез нашли у четырехлетнего мальчика – воспитанника одного из детских садов краевого центра.

В конце прошлой недели всех детей, которые были в одной группе с пациентом, обследовали врачи. Они прошли диагностику, и пока, к счастью, ни у кого больше туберкулез не выявили.

- Ребенок был допущен в детский сад медиками. В карте стоит допуск. Медсестра детского сада, просматривая результаты проб Манту, обратила внимание на то, что у мальчика увеличенная папула, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Татьяна Матвеенкова, начальник отдела дошкольного образования управления образования администрации Хабаровска. – Фтизиатр подтвердил, что у мальчика туберкулез. Ребенок проходил в детский сад не длительный срок, поэтому велика вероятность, что никаких последствий для других детей не будет. Тем не менее всех детей обследовали.

Примечательно, что не так давно в Хабаровске в другом детском саду четыре мамы отказались прививать своих детей и не согласились на туберкулинодиагностику.

ЗРИМ В КОРЕНЬ

«КП»-Хабаровск» решила в очередной раз обратить внимание взрослых на то, что туберкулез – опасное заболевание, которое может привести к трагическим последствиям, в частности, к летальному исходу. Такие случаи были. А ведь все это можно предотвратить, а следовательно, обезопасить и себя, и своего ребенка от врага здоровья.

- Распространенность заболевания высокая как на территории Хабаровска, так и края. Она превышает почти в два раза среднестатистические показатели по России. Ежегодно все должны проходить обследование, - отмечает Татьяна Захарова, консультант отдела организации исполнения полномочий в сфере охраны здоровья управления здравоохранения администрации Хабаровска. - Дети до 15 лет проходят туберкулинодиагностику, детям до семи лет проводят Манту. Как отмечают эксперты, первый контакт с туберкулезной палочкой может произойти в раннем детстве, поэтому так важно быть внимательными.

Как отмечает специалист, опасность заключается в том, что болезнь может целый год протекать скрытно. О наличии туберкулеза могут не догадываться как носители, так и их окружение. Симптомы у него очень абстрактные: усталость, сонливость, потливость, небольшая повышенная температура. Ранних признаков болезни нет. А за год человек может заразить туберкулезом от 10 до 15 человек.

Внимание! Чем раньше заболевание выявят медики, тем больше вероятность того, что пациент выздоровеет. Лечение протекает нелегко, но важно пройти курс до конца.

ПРОФИЛАКТИКА

Методы профилактики туберкулеза ничем не отличаются от методов профилактики любого инфекционного заболевания. Все они простые, но самое главное – очень эффективные и действенные.

- Мойте руки.

- Ешьте белковую пищу – она повышает иммунитет.

- Физическая активность – прогулки на свежем воздухе.

- Здоровый сон.

- Влажная уборка помещений.

- Проветривайте комнаты.

- Мойте овощи и фрукты тщательнее.