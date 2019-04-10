«Клиника года-2018»: хабаровчане сделали свой выбор

Здравоохранение - неотъемлемая часть жизни каждого из нас. Всем нам приходится время от времени обращаться за помощью к врачам. Мы ждем от них не только рецептов, рекомендаций по лечению и сохранению здоровья на долгие годы, но и настоящего человеческого участия, внимания к себе, доброты и, может, даже искреннего сопереживания.

Современная медицина развивается стремительно: появляются все новые методы лечения и высокоточное оборудование, позволяющее диагностировать болезни на самых ранних этапах. Меняется и подход к обслуживанию пациентов. Если раньше получить помощь человек мог строго в поликлинике по месту жительства, теперь у всех нас есть выбор, кому доверить свое здоровье. И он велик. Поэтому каждый год медиахолдинг «Комсомольская правда» дает возможность жителям Хабаровского края оценить сервис, лечение и диагностику в медицинских учреждениях региона, проводя конкурс «Клиника года». Это народное голосование, принять участие в котором могут все, кто был в роли пациента и захотел в качестве благодарности отдать свой голос той или иной медицинской организации.

«Клиника года-2018»: хабаровчане сделали свой выборФото: Марина КАЛИНИНА

БЕЗ ВАС НЕВОЗМОЖНА ЖИЗНЬ

В конкурсе «Клиника года-2018. Хабаровский край» приняли участие 20 учреждений здравоохранения. Среди них - как государственные, так и частные медицинские центры. Голосование шло по 16 номинациям на сайте hab.kp.ru. И вот, наконец, пришло время подведения итогов. Победители и участники - представители медицинского сообщества региона - были приглашены на торжественную церемонию награждения. Она состоялась в ресторане семейного счастья «Патч», хозяйка которого - Наталья Африканова, будучи сама медиком, знает, как порой важно врачам сменить обстановку, пообщаться с коллегами и поблагодарить друг друга за нелегкий, но благородный труд.

«Клиника года-2018»: хабаровчане сделали свой выборФото: Марина КАЛИНИНА

- Лучшее свидетельство профессионализма и успешного развития любого медицинского учреждения - это выбор пациентов. Поэтому организатор конкурса «Клиника года» «Комсомольская правда» считает его главными целями - сделать медицину более открытой и понятной для каждого жителя региона, а также узнать, какие клиники пользуются доверием горожан и уважением экспертов, - сказал ведущий Эдуард Грищук, открывая церемонию награждения.

Первые аплодисменты были адресованы руководителям салона слуховых аппаратов «Фоника», КГБУЗ СП №25 «Ден-тал-из», ФГБОУ ДВГМУ «Уни-стом», клинико-диагностическому центру «Абсолют», ООО «Приоритет», ООО «ЦСМ» клиника «Доктор А». Они получили почетные дипломы участников конкурса из рук Евгении Цай, директора хабаровского филиала издательского дома «Комсомольская правда».

- Здравоохранение - это важнейшая социальная отрасль, от деятельности которой зависит наше с вами будущее. К ней приковано пристальное внимание горожан, жителей края. Хочу поблагодарить всех вас за самоотверженный труд, за внимание к людям. Ваше дело, безусловно, благородное. Именно на вас мы возлагаем надежды на скорейшее выздоровление, надеемся на вашу чуткость и сердечность, которые свойственны всем медицинским работникам, независимо от рангов, должностей и статуса, - сказала Евгения Цай.

«Клиника года-2018»: хабаровчане сделали свой выборФото: Марина КАЛИНИНА

Присоединился к поздравлению участников и Виталий Петрищев, начальник кадровой политики министерства здравоохранения Хабаровского края.

- Для нас проведение подобного конкурса именно в таком формате, безусловно, актуально. Очень важно, что организаторы приняли решение об участии не только государственных учреждений, но и представителей частных организаций, которые вместе с нами решают важнейшую задачу по сохранению и укреплению здоровья населения, - подчеркнул он.

В награждении участников и победителей конкурса также приняла участие Нелли Лазерко, директор АО «Страховая компания «Согаз-мед», выступившего партнером мероприятия.

- Мне приятно видеть среди участников конкурса не только крупные государственные учреждения, но и частные организации, небольшие, но сумевшие добиться народного признания. Я понимаю, как тяжело это сделать в условиях ограниченных ресурсов. На мой взгляд, это заслуживает слов благодарности. Труд врача, где бы он ни работал, это очень достойный труд. Думаю, все жители края присоединились бы ко мне, чтобы сказать вам спасибо за то, что помогаете, вникаете в проблемы людей, излечиваете. Без вас жизнь была бы про- сто невозможна, - поблагодарила она всех собравшихся.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

А теперь пришла пора узнать, кому отдали больше всего голосов жители края. Первые кубки и дипломы победителей получил многопрофильный центр «Снегири», одержавший победу сразу в трех номинациях: «Клиника с лучшим сервисом», «Лучшая регистратура» и «Лучшая клиника города». Центр оказывает медицинские услуги более чем по 30 направлениям, при этом уделяя комфорту пациентов пристальное внимание. Главное для сотрудников клиники - доброжелательность, сострадание к чужой боли и умение найти подход к каждому пациенту, чтобы сделать его здоровым, а значит - счастливым.

Клиника слуха «Аудионика» награждена двумя кубка- ми и дипломами победителя. Хабаровчане признали ее «Лучшей клиникой в области слухопротезирования и сурдологии», а также отдали большинство голосов в номинации «Услуги в области сурдологии». Миссия специалистов по слуху «Аудионика» - помочь людям хорошо слышать и уверенно общаться. Сотрудники клиники способны компенсировать практически любое снижение слуха. За десять лет работы они помогли вновь услышать мир более 12 тысячам жителей Хабаровска и еще 14 городов Сибири, Хакасии и Дальнего Востока.

«Клиника года-2018»: хабаровчане сделали свой выборФото: Марина КАЛИНИНА

- Дамы и господа! Встречаем лидера по количеству кубков, - заинтриговал гостей Эдуард Грищук, ведущий вечера. - Краевая клиническая больница №2 одерживает победу в четырех номинациях: «Лучший травмпункт», «Услуги в области лечения сердечно-сосудистых заболеваний», «Услуги в области неврологии», а также «Здоровье позвоночника и суставов».

ООО «Корона - Стом» признано «Лучшей стоматологией для взрослых». Следующие кубки и почетные дипломы были вручены КГБУЗ «Клинико-диагностический центр» - победителю в номинации «Услуги в области избавления от зависимостей» и КГБУЗ «Краевая станция переливания крови» - за лучшую пропаганду здорового образа жизни.

«Лучшей детской клиникой года» заслуженно стало КГБУЗ «Детская городская клиническая больница №9». Здесь активно внедряются принципы «Бережливой поликлиники», позволяющие сделать посещение врачей более комфортным и «безбарьерным». Клиника идет в ногу со временем, регулярно осваивая новые методы лечения и профилактики заболеваний у своих маленьких пациентов.

ОПЫТ РЕШАЕТ ВСЕ

Еще одним лидером по количеству номинаций стало КГБУЗ «Краевой кожно-венерологический диспансер». Он одержал победу в номинациях: «Репродуктивное здоровье и планирование семьи», «Лучшая клиника семейного здоровья» и «Диагностика без границ». На церемонии также были торжественно награждены победители специальных номинаций. Независимая лаборатория «Юнилаб-Хабаровск», которая уже более 15 лет занимает лидерские позиции на рынке лабораторной диагностики Дальнего Востока и выполняет более 1500 видов медицинских исследований, победила в номинации «Формула здоровья».

Победу в специальной номинации «Мастерство и опыт» эксперты присвоили ООО «Клиника Головина», по праву считающейся одной из лучших стоматологий Дальнего Востока. Ее основатель - Валерий Головин - один из первых имплантологов в России и первый в регионе. Его врачебный стаж на- считывает уже более 30 лет. Пациенты ценят клинику за индивидуальный подход и внимание, а также внедрение в работу новейших материалов и технологий, которые используют стоматологи голливудских звезд.

В БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТРУД

Кроме народного голосования в рамках проекта «Клиника года-2018. Хабаровский край» была учреждена отдельная номинация «Выбор экспертов». В состав жюри вошли Татьяна Скорик, начальник управления здравоохранения города Хабаровска, Юлия Журавлева, заместитель начальника здравоохранения города Хабаровска, Елена Гандурова, главный врач КГБУЗ «Городская поликлиника №7», председатель общественного совета по вопросам охраны здоровья при мэре города Хабаровска, а также Лариса Лучшева, главный специалист по профилактической стоматологии министерства здравоохранения Хабаровского края, кандидат медицинских наук, доцент кафедры стоматологии КГБОУ ДПО «Института повышения квалификации специалистов здравоохранения».

Перед вручением специального приза Татьяна Скорик отметила, что награды нужны клиникам не ради славы и рейтинга. Прежде всего они - свидетельство того, что коллективы медицинских организаций находятся на правильном пути, повышают уровень оказания помощи, потому и получают высокие оценки пациентов.

«Клиника года-2018»: хабаровчане сделали свой выборФото: Марина КАЛИНИНА

- Основная цель вашей деятельности - это лечение заболеваний. Но все мы знаем, что от здравоохранения зависит только 10% состояния здоровья человека. Остальное - это экология и образ жизни. Его мы и должны продвигать, чтобы Хабаровск процветал. Поэтому я хочу вручить специальный приз конкурса «Клиника года-2018» «Клинико-диагностическому центру». Это крупное учреждение ведет активную работу по профилактике заболеваний и именно от него во многом зависит здоровье хабаровчан и жителей нашего края, - отметила заслуги центра Татьяна Скорик.

«Клиника года-2018»: хабаровчане сделали свой выборФото: Марина КАЛИНИНА

ПРИЗНАНИЕ - ВАЖНЕЕ НАГРАДЫ

Ресторан семейного счастья «Патч» подготовил для участников и гостей конкурса не только богатый угощениями стол, но и учредил специальные подарки для победителей.

- Я благодарна организаторам за этот конкурс. Для врачей очень важно, когда их старания, кроме самих пациентов, признают СМИ и власть. Подобные мероприятия - не лишний повод сказать «благодарю». Ведь, чем чаще мы будем друг друга благодарить, тем ра- достней будет наша с вами жизнь, - сказала Наталья Африканова, управляющая группы компаний «Тари».

«Клиника года-2018»: хабаровчане сделали свой выборФото: Марина КАЛИНИНА

«Комсомольская правда» присоединяется к благодарностям участникам конкурса «Клиника года-2018. Хабаровский край» и надеется, что народное признание станет стимулом и для дальнейшего развития здравоохранения в нашем регионе.