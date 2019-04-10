Браконьеры варварски уничтожили стадо краснокнижных оленей в заказнике на Сахалине

К жутким последствиям привела незаконная охота на северных оленей в сахалинском заказнике «Северный» на полуострове Шмидта. По предварительным подсчетам, браконьеры застрелили восемь взрослых копытных, принесли их на небольшую поляну и разделали.

Вопиющее экологическое преступление было совершено в труднодоступной местности, примерно в 70 километрах от небольшого города Оха. Лесная поляна, судя по видео, была усеяна шкурами, рогами и другими фрагментами тел северных оленей.

Добычей неизвестных стали как минимум восемь взрослых особей. Фото: скриншот с видео

- Скорее всего, целью браконьеров было мясо оленя. Оно ценное, так как очень полезное, диетическое, и его могут есть практически все, вне зависимости от возраста и состояния здоровья, - рассказал местный охотник, пожелавший остаться неизвестным. – А со шкурами и рогами мало кто хочет связываться, поэтому, видимо, в данном случае их и бросили в лесу.

Инцидентом уже заинтересовались правоохранительные органы. Областные полиция и прокуратура проводят доследственную проверку по данному факту, а на место кровавой расправы выдвинулась группа лесничих.

- Факт, конечно, вопиющий. Такое случается редко, и поэтому сейчас будет полное разбирательство: кто, зачем и почему. Это состав уголовного преступления, потому что животному миру нанесен крупный ущерб. По результатам будем принимать и кадровые решения по лесничеству, потому что это ненормальная ситуация. Ориентировочно проверка завершится в течение недели, - прокомментировал «КП-Хабаровск» Данила Дударев, заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.

Северный олень занесен в Красную книгу России и находится под угрозой исчезновения. Охота на него запрещена законом. В заказнике «Северный» на полуострове Шмидта общая численность этих редких животных составляла около 400 особей.

Браконьеры в заказнике – не частые гости из-за труднодоступности мест. Однако это не помеха профессиональным «черным» охотникам, которые оснащены по последнему слову техники.