2019-04-11T07:06:52+03:00
Общество

Хабаровский "Бронекатер-320" спасут от разрушения, взяв на баланс города

Памятник уже более 20 лет стоит в реестре вновь выявленных объектов культурного наследия, но остается бесхозным
Марина КАЛИНИНА
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Хабаровский "Бронекатер-320" спасут от разрушения, взяв на баланс городаХабаровский "Бронекатер-320" спасут от разрушения, взяв на баланс городаФото: Администрация Хабаровска
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Депутаты Хабаровской гордумы рассмотрели вопрос о принятии в муниципальную собственность памятника «Бронекатер-302», расположенного в Краснофлотском районе. Оказывается, мемориал, установленный ещё в 1975 году, до сих пор является бесхозным.

В настоящее время его содержанием занимается районная администрация. По необходимости памятник приводят в порядок, подкрашивают. Но сейчас вопрос его статуса стоит особенно остро, потому что мемориал нуждается в капитальном ремонте.

- Есть заключение ТОГУ, что фундамент памятника разрушается, а сам бронекатер практически падает — кренится влево. Конструкцию необходимо реставрировать. Уже есть предварительная договоренность с судостроительным заводом о том, что они помогут отремонтировать памятник, - заявил Константин Юров, депутат Хабаровской городской думы.

Чтобы направить средства на ремонт памятника, муниципалитет сначала должен оформить его в муниципальную собственность. Эта процедура может занять до полугода, а окончательное решение примет суд.

Общественность при этом задается вопросом: а почему памятник простоял бесхозным столько лет?

- Такой не очень сложный момент вырастает в огромную бюрократическую проблему. Она не решается уже 40 лет. Первые 15 лет, пока была 49-ая Краснознаменная дивизия, она занималась содержанием. Потом каждый год искали деньги, чтобы его подкрасить. Этот катер является достоянием не только Краснофлотского района, но и всего города. В составе Днепровской флотилии катер с боями дошел до Берлина. Он имеет огромную историческую ценность, - рассказал Адольф Зубков, ветеран.

«Бронекатер-302» находится в реестре вновь выявленных объектов культурного наследия с 1996 года. В этом списке памятники могут значиться десятилетиями, пока не решены все правовые вопросы, в том числе о статусе объекта культурного наследия.

Как объяснила Марина Стоякина, начальник управления культуры администрации города Хабаровска, прежде чем говорить о реконструкции, нужно провести историко-архитектурную экспертизу, которая определит, к памятникам федерального или регионального значения относится «Бронекатер». Но денег на нее у ВООПИК в настоящее время нет.

Депутаты на заседании комитета приняли решение вынести данный вопрос на очередное заседание Хабаровской городской думы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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