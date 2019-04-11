«В посылках была одежда»: «Почта России» прокомментировала видео с Камчатки, ставшее вирусным в соцсетях

В социальных сетях накануне распространилось видео. Его можно смело назвать эпичным, потому что тема «фильма» злободневная и касается работы «Почты России».

Если вы думали, что сотрудники почтового отделения очень бережно и трепетно относятся к вашим посылкам, то вы наверняка были абсолютно правы, так оно и есть. Герой этого видеоролика, скорее всего, просто исключение, не более того. Он не является портретом рядового штатного грузчика компании, а скорее «двоечник» в показательном классе лицея.

В кадр вошел как раз процесс погрузки посылок на судно в Петропавловске-Камчатском. На видео мужчина в темных солнцезащитных очках с «особой любовью» и с силой бросает товар из УАЗа на палубу корабля. Огромные мешки пролетают несколько метров и даже успевают сделать пируэты в воздухе.

Разумеется, такое представление коллеги не смогли оставить без внимания. Кто-то из очевидцев решил снять происходящее на камеру мобильного. Актеру это не понравилось, и слышно, как он обратился к автору и сказал поучительно: «Ты так не делай….».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="198" height="360" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/702489" frameborder="0"></iframe> Номинация «Работник года» или «Ты так не делай»: из-за «летающих» посылок «Почты России» на Камчатке разразился скандал.

Видео молниеносно стали постить в сети. Ситуацию без должного внимания не оставили и в самом офисе «Почты России».

- УФПС Камчатского края сообщает, что по данному факту оперативно проведена служебная проверка, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Дарья Смирнова, ведущий специалист направления по корпоративным коммуникациям макрорегиона Дальний Восток. -Установлено, что на видео запечатлен момент погрузки служебной почты: спецодежды, эксплуатационных материалов для обеспечения нужд сотрудников удаленных территорий. Доставка осуществляется по маршруту "Петропавловск-Камчатский – Северо-Курильск".

Собеседница отметила, что товар на видео не был хрупким и бьющимся, поэтому вероятности того, что при падении содержимое повредится, не было. Чтобы предотвратить повторы подобных инцидентов, с почтовыми работниками проведут дополнительный инструктаж на тему требований правил обмена почтой.