2019-04-11T12:54:16+03:00
Общество

«В посылках была одежда»: «Почта России» прокомментировала видео с Камчатки, ставшее вирусным в соцсетях

С почтовыми работниками проведут дополнительный инструктаж [видео]
Элина ОГАНЕСЯН
Поделиться:
Номинация «Работник года» или «Ты так не делай»: из-за «летающих» посылок «Почты России» на Камчатке разразился скандалНоминация «Работник года» или «Ты так не делай»: из-за «летающих» посылок «Почты России» на Камчатке разразился скандалФото: Социальные сети
Изменить размер текста:

В социальных сетях накануне распространилось видео. Его можно смело назвать эпичным, потому что тема «фильма» злободневная и касается работы «Почты России».

Если вы думали, что сотрудники почтового отделения очень бережно и трепетно относятся к вашим посылкам, то вы наверняка были абсолютно правы, так оно и есть. Герой этого видеоролика, скорее всего, просто исключение, не более того. Он не является портретом рядового штатного грузчика компании, а скорее «двоечник» в показательном классе лицея.

В кадр вошел как раз процесс погрузки посылок на судно в Петропавловске-Камчатском. На видео мужчина в темных солнцезащитных очках с «особой любовью» и с силой бросает товар из УАЗа на палубу корабля. Огромные мешки пролетают несколько метров и даже успевают сделать пируэты в воздухе.

Разумеется, такое представление коллеги не смогли оставить без внимания. Кто-то из очевидцев решил снять происходящее на камеру мобильного. Актеру это не понравилось, и слышно, как он обратился к автору и сказал поучительно: «Ты так не делай….».

Номинация «Работник года» или «Ты так не делай»: из-за «летающих» посылок «Почты России» на Камчатке разразился скандал.

Видео молниеносно стали постить в сети. Ситуацию без должного внимания не оставили и в самом офисе «Почты России».

- УФПС Камчатского края сообщает, что по данному факту оперативно проведена служебная проверка, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Дарья Смирнова, ведущий специалист направления по корпоративным коммуникациям макрорегиона Дальний Восток. -Установлено, что на видео запечатлен момент погрузки служебной почты: спецодежды, эксплуатационных материалов для обеспечения нужд сотрудников удаленных территорий. Доставка осуществляется по маршруту "Петропавловск-Камчатский – Северо-Курильск".

Собеседница отметила, что товар на видео не был хрупким и бьющимся, поэтому вероятности того, что при падении содержимое повредится, не было. Чтобы предотвратить повторы подобных инцидентов, с почтовыми работниками проведут дополнительный инструктаж на тему требований правил обмена почтой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Туристы из-за рубежа стали чаще приезжать в Хабаровск
В Хабаровском крае нужно подавать декларации по «дальневосточным гектарам»
Сельчанин в Хабаровском крае предупредил силовиков о несуществующей опасности
Память узников лагерей смерти почтили в Хабаровске
В Хабаровске прошла тренировка парадных расчетов
В Хабаровском крае сирены в случае ЧС прозвучат из цифровых устройств
Пассажирский автобус в Хабаровске сбил пенсионерку
В Хабаровском крае упразднили десятки особо охраняемых территорий
Краснокнижных животных в Хабаровском крае продавали через интернет
Национальную сборную России по баскетболу будут тренировать в Хабаровске
Военный оркестр из Чехии впервые выступит на фестивале «Амурские волны - 2019» в Хабаровске
Каменную вату из Хабаровского края оценили в странах Азии и в Канаде
Настойчивая хабаровчанка через суд вселилась в квартиру экс-мужа
В Хабаровском крае сокращают стоимость закупаемого дизтоплива
В Хабаровском крае случилось около тысячи палов сухой травы
Хабаровские актеры представили спектакль на конкурсе «Золотая маска»
Волонтеры совместят путешествие на Шантары в Хабаровском крае с экологической миссией
В Хабаровском крае насчитали почти 100 пар двойняшек, родившихся в этом году
Хабаровчанин рискует гаражами расплатиться с долгами по алиментам
Схему движения трамваев по улице Краснореченской изменят в Хабаровске
Погода в Хабаровске на 11 апреля 2019 года: днем до +13 градусов, без осадков
«Добрый» вор не стал забирать все деньги у пожилой хабаровчанки
В Хабаровске работает «Ветеранское такси»
В Хабаровском крае незаконно завышали налоги на недвижимость
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла высотой до восьми тысяч метров
От ветхого водопровода окончательно избавятся в одном из районов Хабаровска
Новый мэр Биробиджана вступил в должность
Шлагбаумы в хабаровском аэропорту спровоцировали опасную ситуацию