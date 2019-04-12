2019-04-12T08:54:51+03:00
Общество

Российское географическое общество Сахалина нашло в японских подарках акты картографической агрессии

Крым на картах ежедневников там до сих пор украинский, а Курилы – японские
Василий ЗАДУНАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments5
Российское географическое общество Сахалина нашло в японских подарках акты картографической агрессииРоссийское географическое общество Сахалина нашло в японских подарках акты картографической агрессииФото: Правительство Сахалинской области
Изменить размер текста:

Скандал разгорелся из-за новогодних подарков, которые представители крупной японской корпорации, участвующей в разработке сахалинского шельфа, дарили чиновникам, работающим в правительстве области, в канун нового 2019 года.

В аккуратных пластиковых пакетах, которые сотрудники представительства компании «Мицуи» с изысканной японской вежливостью вручали «своим дорогим партнерам», лежал обычный корпоративный ширпотреб – ручки, визитницы, ежедневники. Именно последний возмутил сахалинских географов.

- В набор вошли записная книжка на 2019 год и книжечки с перечнем офисов «Мицуи» и политическими картами мира, - рассказывает Сергей Пономарев, председатель сахалинского отделения Российского географического общества. - Эти карты неверны географически и провокационны по сути. На них наши острова Итуруп, Кунашир, Малая Курильская гряда, показаны в составе Японии. А полуостров Крым и город Севастополь, по результатам референдума вошедшие в состав Российской Федерации - в составе Украины. Как это можно еще назвать как не наглой информационной агрессией? Это очень невежливо с их стороны, и хотелось бы посмотреть на японцев, если бы им вручали сувениры, где, например, часть их страны была бы обозначена как территория другого государства.

По словам географа, он уже сталкивался с подобным несколько лет назад, когда работал в аппарате правительства области и принимал извинения у другой японской корпорации, так же распространявшей неточные карты мира. В 2015 году дипломат Страны Восходящего Солнца перед совместным концертом распространял журнал с картой-схемой современной Японии. Там Российские острова опять были не нашими.

- Может показаться, что это мелочь, что-то незначительное, ошибка, но это далеко не так. Я четверть века занимаюсь изучением наших отношений с Японией, - возмущается Сергей Пономарев. – Это именно информационная пропаганда, которая достигает прекрасных результатов. С 1969 года в Японии было принято решение печатать карты именно в таком виде и распространяются они во всем мире, в том числе и в России. А мы молчим. Я отношусь к этому, как к типичному проявлению информационной войны. И так как она ведется государством, то противостоять ему может только другое государство. Нам необходимы правила изображения территории Российской Федерации, второе – ответственность за публичное, грубое искажение. Я не говорю о научных публикациях, но когда вы изображаете чужую страну, вы обязаны соблюдать границы.

Устным возмущением председатель сахалинского отделения РГО ограничиваться не стал – письменные обращения он направил в Минэкономразвития и Государственную Думу Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Хабаровском крае неизвестные заминировали заказник
Из Японии на Сахалин пытались провезти десятки литров незаконного алкоголя
Житель Хабаровского края проспал угон собственной машины
В пригороде Хабаровска огонь методично уничтожал дачные постройки
В Хабаровском крае впервые выпустят школьников, обучавшихся по новым стандартам
При реализации программы газификации Хабаровского края «за бортом» осталось население
Провайдеру в Хабаровске придется немного разориться из-за въедливой пенсионерки
В Хабаровском крае люди все еще ждут, когда проведут газ
В Комсомольске раскопали скотомогильник с останками разделанной рыбы
Комсомольчанин после третьей пьяной поездки лишился свободы
В Хабаровске на улице Выборгской идет тотальный ремонт дороги
Отдыхающие из Хабаровского края в Приморье поедут по единому проездному билету
Студент-сквернослов на Камчатке на ровном месте заработал штраф
В Хабаровске пассажиры поездов смогут помолиться перед дорогой
В Хабаровском крае придумали, как снизить стоимость жилья
В Хабаровске неизвестный водитель сбил девушку на «зебре»
Герефорды обжились на «дальневосточных гектарах» в Хабаровском крае
Погода в Хабаровске на 12 апреля 2019 года: днем до +15 градусов, без осадков
Туристы из-за рубежа стали чаще приезжать в Хабаровск
В Хабаровском крае нужно подавать декларации по «дальневосточным гектарам»
Сельчанин в Хабаровском крае предупредил силовиков о несуществующей опасности
Память узников лагерей смерти почтили в Хабаровске
В Хабаровске прошла тренировка парадных расчетов
В Хабаровском крае сирены в случае ЧС прозвучат из цифровых устройств
Пассажирский автобус в Хабаровске сбил пенсионерку
В Хабаровском крае упразднили десятки особо охраняемых территорий