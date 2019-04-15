Игра забывается - счет остается: «СКА-Хабаровск» вырвал победу у московского «Спартака-2»
«Нам опять не повезло», - так начал пресс-конференцию тренер «Спартака-2» Виктор Булатов. Действительно, москвичи на поле выглядели более технично и сыгранно. Голевых моментов у красно-белых было существенно больше, чем у хозяев, но вот завершение атак хромало.
Игра забывается – счет остается: «СКА-Хабаровск» вырвал победу у московского «Спартака-2»Фото: ФК "СКА-Хабаровск"
В свою очередь хабаровчане продемонстрировали волю к победе, хотя до последней минуты было не понятно, чем закончится матч. В первом тайме команду хозяев спас Егор Генералов, отразивший пенальти гостей в стиле Акинфеева - ногой. Забей на 14 минуте Руденко - непонятно, как сложилась бы игра дальше.
Игра забывается – счет остается: «СКА-Хабаровск» вырвал победу у московского «Спартака-2»Фото: ФК "СКА-Хабаровск"
- Честно говоря, просто стоял до конца. Тот, кто бил пенальти, он смотрит по вратарю. То есть вратарь завалился, а он в другой угол бьет. Поэтому я старался стоять до конца. В итоге у него не было других вариантов, кроме как ударить по центру. А я ногу оставил и отбил, - делится Егор Генералов, голкипер ФК «СКА-Хабаровск». - Матч очень непростой. Тяжело нам первый тайм дался. Во втором они тоже в быстрые атаки убегали. Но мы справились, дотерпели. Базелюк - красавец, как зарядил в конце.
Игра забывается – счет остается: «СКА-Хабаровск» вырвал победу у московского «Спартака-2»Фото: ФК "СКА-Хабаровск"
Гол Константина Базелюка был забит со штрафного, в дополнительном времени второго тайма, когда болельщики СКА уже почти потеряли надежду на победу.
- Я по ходу всей игры был спокоен и уверен, что мы забьем гол. Не то, что это сделаю именно я, а в принципе, кто-то из нас. А когда забил, было облегчение, что мне наконец-то удалось это сделать. Давно не забивал. Радость, конечно, была, но эйфории - нет, - рассказал Константин Базелюк, нападающий ФК «СКА-Хабаровск».
Игра забывается – счет остается: «СКА-Хабаровск» вырвал победу у московского «Спартака-2»Фото: ФК "СКА-Хабаровск"
По мнению главного тренера команды, наконец-то избавившегося от приставки «и.о.» Алексея Поддубского, команда в этой игре выжала из себя все.
- Впечатления по этому матчу - игра забывается, счет остается. Очень нужная победа. Ребята сегодня все силы отдали. По игре - да, было видно, что не успевали в моментах. Но это претензии ко мне по физическому состоянию игроков. Ребята - молодцы, вырвали, - отметил Алексей Поддубский, главный тренер ФК «СКА-Хабаровск».
Игра забывается – счет остается: «СКА-Хабаровск» вырвал победу у московского «Спартака-2»Фото: ФК "СКА-Хабаровск"
Сейчас «СКА-Хабаровск» поднялся еще на одну строчку вверх в турнирной таблице, расположившись на шестом месте. От «Авангарда» (четвертое место) его отделяет всего два очка, а значит у хабаровчан есть хорошая возможность добраться до стыковочных матчей и получить свой шанс опять выйти в Премьер-лигу. Следующий матч армейцы проведут в Воронеже с местным «Факелом», он сейчас на пятнадцатом месте.
Нога ГЕНЕРАЛОВА и пушка БАЗЕЛЮКА.В субботу, 13 апреля 2019 года ФК СКА-Хабаровск в рамках игр 31-го тура Олимп-Первенства России по футболу среди команд ФНЛ сезона 2018-2019 гг. на своем поле принимал ФК Спартак-2 (Москва). Матч закончился победой армейцев со счетом 1:0. Смотреть анонс встречи ФК СКА-Хабаровск (Хабаровск) - ФК Спартак-2 (Москва) 1:0 (0:0) Гол: Базелюк, 90+ Незабитый пенальти: Руденко, 14 Предупреждения: Казанков, 11, Суслов, 48, Алейник, 54, Кабутов, 82 - Нимали, 28, Воропаев, 51, Мамин, 90+ Составы: СКА-Хабаровск : Генералов, Хомуха, Приндета (Буйволов, 66), Суслов, Кабутов, Камешс (Базелюк 46), Квеквескири, Алейник, Никифоров, Казанков (Радченко, 73), Булия. Спартак-2 : Шитов, Воропаев, Маслов, Мамин, Гапонов, Нимели, Руденко, Бакалюк, Бакаев, Фольмер (Васильев, 75), Полубояринов (Лопатин, 81). Судьи: Лаша Верулидзе (Владикавказ) Андрей Образко (Ставрополь), Максим Ковалев (Реутов); инспектор - Сергей Барабаш (Ставрополь); делегат - Максим Шаров (Санкт-Петербург). Хабаровск. Стадион имени Ленина. 4117 зрителей.
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