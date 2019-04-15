«Нам опять не повезло», - так начал пресс-конференцию тренер «Спартака-2» Виктор Булатов. Действительно, москвичи на поле выглядели более технично и сыгранно. Голевых моментов у красно-белых было существенно больше, чем у хозяев, но вот завершение атак хромало.

Игра забывается – счет остается: «СКА-Хабаровск» вырвал победу у московского «Спартака-2»Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

В свою очередь хабаровчане продемонстрировали волю к победе, хотя до последней минуты было не понятно, чем закончится матч. В первом тайме команду хозяев спас Егор Генералов, отразивший пенальти гостей в стиле Акинфеева - ногой. Забей на 14 минуте Руденко - непонятно, как сложилась бы игра дальше.

Игра забывается – счет остается: «СКА-Хабаровск» вырвал победу у московского «Спартака-2»Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

- Честно говоря, просто стоял до конца. Тот, кто бил пенальти, он смотрит по вратарю. То есть вратарь завалился, а он в другой угол бьет. Поэтому я старался стоять до конца. В итоге у него не было других вариантов, кроме как ударить по центру. А я ногу оставил и отбил, - делится Егор Генералов, голкипер ФК «СКА-Хабаровск». - Матч очень непростой. Тяжело нам первый тайм дался. Во втором они тоже в быстрые атаки убегали. Но мы справились, дотерпели. Базелюк - красавец, как зарядил в конце.

Игра забывается – счет остается: «СКА-Хабаровск» вырвал победу у московского «Спартака-2»Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Гол Константина Базелюка был забит со штрафного, в дополнительном времени второго тайма, когда болельщики СКА уже почти потеряли надежду на победу.

- Я по ходу всей игры был спокоен и уверен, что мы забьем гол. Не то, что это сделаю именно я, а в принципе, кто-то из нас. А когда забил, было облегчение, что мне наконец-то удалось это сделать. Давно не забивал. Радость, конечно, была, но эйфории - нет, - рассказал Константин Базелюк, нападающий ФК «СКА-Хабаровск».

Игра забывается – счет остается: «СКА-Хабаровск» вырвал победу у московского «Спартака-2»Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

По мнению главного тренера команды, наконец-то избавившегося от приставки «и.о.» Алексея Поддубского, команда в этой игре выжала из себя все.

- Впечатления по этому матчу - игра забывается, счет остается. Очень нужная победа. Ребята сегодня все силы отдали. По игре - да, было видно, что не успевали в моментах. Но это претензии ко мне по физическому состоянию игроков. Ребята - молодцы, вырвали, - отметил Алексей Поддубский, главный тренер ФК «СКА-Хабаровск».

Игра забывается – счет остается: «СКА-Хабаровск» вырвал победу у московского «Спартака-2»Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Сейчас «СКА-Хабаровск» поднялся еще на одну строчку вверх в турнирной таблице, расположившись на шестом месте. От «Авангарда» (четвертое место) его отделяет всего два очка, а значит у хабаровчан есть хорошая возможность добраться до стыковочных матчей и получить свой шанс опять выйти в Премьер-лигу. Следующий матч армейцы проведут в Воронеже с местным «Факелом», он сейчас на пятнадцатом месте.