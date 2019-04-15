Палы сухой травы в Хабаровске: за выходные огонь уничтожил десятки построек и чуть не погубил стадо коров

В минувшие выходные телефон пожарной службы буквально разрывался от звонков. Большая часть из них - сообщения о палах сухой травы в Хабаровске и его окрестностях. Их было так много, что пришлось не только работать в условиях повышенной готовности, но и подключать личный состав, свободный от несения службы, и вводить технику из резерва.

Пожарные выезжали на загорания сухой травы почти 100 разФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В основном сухая трава горела вдоль дорог, на пустырях и в заброшенных местах. Чтобы разгореться огню в столь засушливую погоду, достаточно маленькой искры. Порывистый ветер в выходные только разгонял пожары, что реально угрожало домам, предприятиям и другим объектам.

В результате за выходные бушующий огонь уничтожил 49 домиков, парников и других дачных хозпостроек. Жертвами стихии стали четыре садовых некоммерческих товарищества. В то же время пожарным удалось отстоять 581 дачную постройку.

Из горящего коровника удалось спасти 78 голов скота из 80-тиФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Пожалуй, самое крупное, до чего добрался огонь в минувшие выходные, - животноводческая ферма в селе Восточное. 13 апреля днем из-за палов травы загорелась крыша коровника, внутри которого находилось 80 голов скота. Огонь перекинулся на строение с заброшенного участка. Сгорел не только коровник, но и сено, а также часть пастбища. Площадь пожара – 300 квадратных метров.

- 78 коров удалось спасти, двое, к сожалению, остались внутри горящего помещения. Пожарным удалось не допустить распространения огня на соседнее здание, в котором находилось около 100 свиней. Тушение пожара осложняли сильный ветер, неубранная от сухой травы территория и отсутствие рядом источников воды. На полную ликвидацию огня потребовалось девять часов, - отметили в пресс-службе главка МЧС России по Хабаровскому краю.

Огонь уничтожил сено на ферме и часть пастбищаФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Напомним, что в Амурском, Нанайском, Бикинском, Вяземском, имени Лазо, Советско-Гаванском, Ванинском и Хабаровском районах региона действует особый противопожарный режим. В его рамках людям запрещено посещать леса и разводить огонь на открытых территориях, а штрафы за нарушения правил пожарной безопасности удваиваются. Физические лица заплатят от двух до четырех тысяч рублей, должностные - от 15 до 30, а юридические – от 200 до 400 тысяч рублей. Если ущерб составит более 250 тысяч и пострадают люди, то виновные станут фигурантами уголовных дел.