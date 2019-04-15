«Ребенку за мороженым»: на Камчатке остановили пьяного водителя, катавшего вместе с пивом и водкой четырехлетнюю дочь

Случилось все в минувшую субботу недалеко от девятого километра автодороги «Садовое кольцо» в Елизовском районе. В выходные дни на этом участке как раз дежурят сотрудники ГИБДД. За годы службы у них будто выработалась интуиция, которая позволяет безошибочно вычислить нарушителей. Так инспекторы остановили машину «Ниссан Блюберд», за рулем которой был 56-летний мужчина. В салоне сидели его супруга и четырехлетняя дочь. Запах говорил сам за себя – оба родителя были нетрезвы.

Освидетельствование подтвердило, что стойкий запах алкоголя «царил» неспроста – водитель был сильно пьян. Примечательно, что глава семейства уверял правоохранителей в том, что он в тот день не пил, только несколько бутылок водки, и то – вчера. А за руль сел лишь потому, что дочь захотела мороженого. Вот отец и решил свозить ребенка за сладостями. Однако в салоне вместо сладкого для малышки лежали бутылка водки и пиво для родителей.

- Девочка не была пристегнута детской удерживающей системой. На водителя составлены протоколы об административных правонарушениях «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения» и «Нарушение правил перевозки людей», - рассказала «КП»-Хабаровск» Елена Пасенюк, сотрудник пресс-службы УМВД России по Камчатскому краю.

К счастью, пьяная езда недобросовестных родителей не привела к трагедии. Однако, по статистике в большинстве случаев в результате ДТП травмы получают пассажиры, а не водитель. Поэтому, садясь за руль в нетрезвом состоянии, подумайте – не лишите ли вы своим опрометчивым поступком жизни другого человека.