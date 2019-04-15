2019-04-15T13:28:36+03:00
Дом. Семья

«Красавец!»: между селами на севере Камчатки бродит белый медведь, приплывший на льдине с Чукотки

Хищника пытаются отогнать от населенных пунктов, но он постоянно возвращается назад [видео]
Александра ШОПЕНКО
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Между селами на севере Камчатки бродит белый медведь, приплывший на льдине с ЧукоткиМежду селами на севере Камчатки бродит белый медведь, приплывший на льдине с ЧукоткиФото: Социальные сети
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Во второй половине дня 14 апреля взору рыбаков из поселка Тиличики предстал белый медведь. Молодой и худой зверь, скорее всего, рыбачил в соседней Чукотке и совсем не желал менять место жительства.

По реке медведь прошел до бухты Скрытой и пошел на разведку в соседний поселок Корф. Там он нырнул в одноименный залив, и его след простыл. Но только на 1,5 часа – выплыл хищник в районе Аэропорта Тиличики, побродил немного и снова ушел.

Местные жители хоть и видят белых медведей, но не часто, последний наведывался в гости примерно два года назад. Не мудрено, что они становятся героями видео, которые моментально разлетаются по соцсетям. Причем некоторые записи удивляют мужеством операторов – медведя снимают чуть ли не в упор, сопровождая комплиментами.

Этот Умка с удовольствием исследует села. Вот и сегодня он уже побывал на угольном складе в Тиличиках и вновь отправился в поселок Корф.

Между селами на севере Камчатки бродит белый медведь, приплывший на льдине с Чукотки.Социальные сети

- Медведь молодой, небольшой и очень худой. Ведет он себя не агрессивно, жители пока его просто фотографируют. Пытаемся отогнать его от поселков в тундру с помощью машин и взрывпакетов, но он опять появляется, - рассказывает «КП-Хабаровск» Евгений Асламов, руководитель аппарата администрации Олюторского района Камчатки.

Шансы вернуться домой у белого медведя есть, только при условии, что он не будет нападать на собак и людей. Кормовая база для хищника имеется – он может питаться неркой. Единственная проблема – лед не такой толстый, как на Чукотке, чтобы зверь мог спокойно на нем охотиться.

Если же медведь начнет проявлять агрессию, его придется ликвидировать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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