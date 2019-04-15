«Как вода пошла!»: туристы-экстремалы сняли на видео сход лавины в горах Хабаровского края

В Хабаровском крае группа туристов случайно стали очевидцами красивого и одновременно пугающего природного явления – схода снежной лавины на левобережье Амура. А пока туристы-экстремалы наблюдали за происходящим, гиды смогли на камеру запечатлеть, как тонны снежной массы стремительно несутся по склону. На кадрах видно, что поток буквально сметает все, что попадается ему на пути. Напоминает воду, которая прорвалась, разрушив плотину.

- Пошла лавина, пошла! Мы на Джаки. Как вода пошла. Сюда на каяках нужно или на роликах, - шутят участники тура.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/703175" frameborder="0"></iframe> Сход снежной лавины удалось снять на видео в Хабаровском крае.ВИДЕО: "Планета Тайга"! другой источник

Произошло все на минувших выходных, 13 апреля, когда группа вместе с гидами отправилась в пешее путешествие по горе хребта Джаки-Унахта-Якбыяна. А само явление случается крайне редко, как уверяют гиды.

- Наш маршрут проходит по гребню, где лавины быть не может в принципе. Уникальность похода в том, что можно наблюдать, хоть и редко, такие явления, находясь в полной безопасности, - сообщают на своей странице в социальной сети организаторы турпохода.