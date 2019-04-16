«Царство» тигров в опасности: больше суток горит национальный парк Анюйский в Хабаровском крае

В Хабаровском крае бушуют семь природных пожаров, которые зарегистрировали на территориях Амурского, Нанайского, Хабаровского районов и района имени Лазо. Как сообщают региональные власти, повышенный класс пожарной опасности ввели в шести районах края. От огня спрятаться практически невозможно. Сильный ветер плюс высокие температуры усугубили и без того сложное положение. В итоге в опасности оказались национальные парки и, в частности, территория, которую уже издавна считают домом краснокнижных амурских тигров - нацпарк Анюйский. Уже пятый день там пытаются локализовать очаги возгорания, но все тщетно. Пока тушат один пожар, в другом месте появляется новый.

Буквально вчера появилась информация о том, что в Анюйском горят 120 гектаров земли. Это дело рук одного лесного пожара, который тушили 15 человек и пять единиц техники.

- Пожар есть, но ужаса нет. Ужас скорее в том, что население ходит и поджигает, - рассказывает Виктор Сурков, заместитель директора по экологическому просвещению и туризму ФГБУ «Заповедное Приамурье». - Вот это ужас. Не сами же по себе пожары возникают. Ситуацию с ними мы всегда держим на контроле.

Опасения были вызваны еще и тем, что нацпарк издавна считается домом амурских тигров. Выходит, что лесные пожары могут стать причиной сокращения численности краснокнижных животных. Тем более что площадь пожара увеличивается. По последним данным, сейчас горит 700 гектаров земли.

- В Болоньский заповедник зашел пожар с земель из резерва Амурского района. Сейчас возгорания пытаются потушить лесники, - отмечает в разговоре с корреспондентом «КП»-Хабаровск» Анатолий Лапка, заместитель директора по лесохозяйственной деятельности ФГБУ «Заповедное Приамурье». - Вся проблема в том, что эти пожары заходят с земель запаса и никем не тушатся. Узкий язык расширяется, и есть опасность, что на заповедник обрушится широкий шквал огня. Маревые пространства горят до сих пор. Еще один крупный пожар в Анюйском. Идет он также по границам, по болоту. Опасности пока для краснокнижных животных и растений нет. Такое происходит ежесезонно, просто в разной степени.

Примечательно, что ни региональное министерство чрезвычайных ситуаций, ни комитет гражданской защиты не могут тушить эти пожары. Это зона ответственности заповедника и лесников.

- Ситуация на контроле у федеральных органов власти. Мы лишь получаем сведения от заповедника. Если им понадобится помощь в тушении, то мы, разумеется, выделим людей и технику, - резюмировал Владимир Летута, и.о. начальника отдела охраны и защиты фонда управления лесами правительства Хабаровского края.

Остается только надеяться, что лесники знают, что делать, и амурские тигры вскоре не останутся без своего дома.