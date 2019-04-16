Богатые тоже доверяют: сотрудница банка в Комсомольске-на-Амуре четыре года тайно воровала у VIP-клиентов миллионы рублей

Накануне Ленинский районный суд Комсомольска-на-Амуре вынес приговор 31-летней местной жительнице, которую обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело весьма интересное. Специфика у преступления особенная.

Все началось еще в далеком 2014 году. Тогда комсомольчанка начала работать руководителем специализированного дополнительного офиса одного из местных банков. Нареканий со стороны руководства у нее не было, да и сами клиенты были от нее в восторге, очень уж к ней прониклись, доверяли ей. Разумеется, такое отношение возникло неспроста – она часто шла на уступки. Люди могли воспользоваться услугами банка в любое удобное для них время. Для этого даже не нужно было приходить в офис и оформлять какие-либо документы. Собственно доверие и помогло банковской работнице обмануть и обворовать VIP-клиентов.

Комсомольчанка имитировала подписи клиентов и снимала со счетов богачей миллионы. Только вот женщина оказалось не из глупых, воровала по чуть-чуть, чтобы не попасться. В итоге ни о чем не догадывались, как элита, так и сотрудники службы безопасности банка. На доверии клиентов женщина разбогатела на 4,5 миллиона рублей. Крала она деньги в течение четырех лет, вплоть до 2018 года.

И вот о маленькой миллионной афере женщины узнали правоохранители и предъявили ей обвинения по статье «Мошенничество, с причинением гражданам ущерба в крупном и особо крупном размере, с использованием своего служебного положения».

- Вину подсудимая признала и частично возместила ущерб потерпевшим, - отметили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края. - Суд приговорил подсудимую к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В ведомстве также уточнили, что наказание комсомольчанка начнет отбывать после того, как ее ребенку исполнится 14 лет.