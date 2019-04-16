В Хабаровске загорелась ТЭЦ-1

Пожар начался в 16 часов дня с сущего пустяка – рядом с предприятием загорелась трава, скорее всего, от пала, а от нее занялся утеплитель теплотрассы, идущей недалеко от забора ТЭЦ. Обшивка труб состоит из синтетических материалов, поэтому густой черный дым было видно издалека. Пока пожарные выясняли, что случилось, огонь перекинулся на забор, а с него на грузовые автомобили и строительные вагончики, стоящие во дворе теплоэлектроцентрали.

- В ходе тушения силами пожарных из одного из контейнеров были вынесены газовые баллоны. Для ликвидации огня задействованы личный состав и техника пожарно-спасательных частей города, и водовозка МУП «Водоканал», - всего 12 человек и 4 единицы техники, - рассказала Екатерина Потворова, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Через сорок минут пожар был локализован, площадь возгорания составила около 800 квадратных метров, через полчаса огонь потушили, идет проливка и разбор конструкций. Как отмечают в МЧС, процесс осложняется сильным ветром и безводностью района.

Сейчас на месте работают инспекторы Госпожнадзора и следователи, которые пытаются установить причины пожара и найти виновных. Погибших и пострадавших нет.