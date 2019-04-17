Хабаровчанка не заплатила за жилье в Таиланде и угодила на пожизненное за решетку

РАЙСКИЕ ОСТРОВА И СУРОВЫЕ ЗАКОНЫ

Пять лет назад Анастасия Ермакова перебралась из родного Хабаровска на тропический остров Пхукет Королевства Таиланд. Уехала она, как и многие другие соотечественники, в чужую страну, надеясь на лучшую жизнь. Лазурное море, белоснежные пляжи, вечное лето - кажется, что ты в сказке. Но год назад хабаровчанка на себе ощутила еще одну местную особенность - не щадящие иностранцев законы.

В прошлом году Анастасию подкосила болезнь - голова болела настолько сильно, что она месяц не могла встать с постели. Соответственно, девушка не ходила на работу, и в итоге ей оказалось нечем заплатить за ночлег. Кстати, кем она трудилась - неизвестно. В Таиланде не принято распространяться об этом, так как труд, скорее всего, нелегальный.

Хозяина гестхауса мало волновали проблемы хабаровчанки, и он вызвал полицию. Стражи порядка долго разбираться не стали и забрали Александру, не дав даже собрать вещи и обуться. Далее девушку ждали короткий суд и этап в Immigration detention center (центр для нелегалов - прим. ред.) в Бангкоке. И все это за 12 тысяч бат - около 24,5 тысячи рублей должна была заплатить за жилье хабаровчанка. Отсрочки никто не давал.

IDC - это место, где депортации ждут люди, нарушившие условия пребывания в стране, или же приговоренные к депортации. Иностранец, попавший в стены центра, в любом случае покинет страну, обратно гулять под пальмами его никто не пустит. Юридически это не тюрьма, но побывавшие там говорят об обратном.

- Чаще всего в депортационный центр попадают из-за того, что у людей заканчивается срок действия визы (наступает так называемый оверстей - прим. ред.). Скорее всего, девушка на время, пока шел суд, находилась под стражей, и у нее наступил оверстей, наказание за который в зависимости от сроков - штраф и депортация, - прокомментировала юрист Александра Агапитова.

Примечательно, что налоги жителей Королевства не идут на отправку иностранцев по домам. В этом плане Таиланд суровей России - нарушил условия пребывания в стране - выбирайся сам, тогда как у нас тяготы выдворения нелегалов ложатся на государственный бюджет. Условный Дато за депортацию сможет познакомиться с Россией больше, чем среднестатистический Николай из Южно-Сахалинска.

Александра Ермакова томится в депортационном центре в Бангкоке уже год. Фото предоставлено Светланой Шерстобоевой

Кстати, даже в тайском посольстве РФ статьи расходов «На депортацию» нет. Покупка билетов на Родину узникам IDC ложится на родственников или правозащитников. В случае с Александрой, близкие помочь ей не могут - в Хабаровске у девушки остался только брат-инвалид. На депортацию Ермаковой требуется около 50 тысяч рублей.

Такая палка о двух концах: ты, вроде, можешь вернуться на Родину, но только если с воли тебе купят билет до России и оплатят трансфер. Если же помощи ждать неоткуда, то в депортационном центре человек находится до конца своих дней.

УЖАСЫ IDC

В одной небольшой камере депортационного центра может за раз находиться до 150 человек, и все они спят на полу. Каждому узнику на мытье и стирку в сутки положено по два ведра воды - утром и вечером. Немудрено, что люди сплошь и рядом страдают от кожных заболеваний.

Еда - отдельный и не совсем приятный разговор. В депортационной тюрьме кормят ровно так, чтобы человек не умер с голоду. Каждый день узникам дают жидкий рис и острую похлебку, смердящую протухшей рыбой. Телефон - один на всю камеру, звонок стоит около двух тысяч рублей. За стенами таких центров самоубийства - не редкость.

- Александра могла забыть уже, почему попала в тюрьму. Это настолько страшное место, что многие люди лишаются рассудка. Они все выходят отрешенные и странные, тем более что у них нет общения на родном языке, рядом только чужестранная речь. Я думаю, что у нее могло вообще память «отрезать»: когда это было, как это было - она уже, наверное, не помнит. И спросить я у нее не могу, она лишена связи, - рассказала Светлана Шерстобоева, редактор паблика «Паттайя от А до Я».

НАДЕЖДА ВЕРНУТЬСЯ

Светлана - одна из тех, кто помогает соотечественникам выбраться из депортационной тюрьмы. О том, что в IDC уже год томится Александра, она узнала от консула. Светлана с единомышленниками выяснила, что у девушки испорчен паспорт - он промок и заляпан краской, а также, что у нее нет одежды.

По какой визе Александра жила в Таиланде - помогающие ей люди могут только догадываться. Такой же огромный знак вопроса висит и над работой хабаровчанки - кем она трудилась - неизвестно. У правозащитников есть предположение, что Александра продавала путевки.

На билет и одежду деньги хабаровчанке собрали неравнодушные люди. Купить билеты Александре теперь можно по справке на вылет, которую выдает посольство. Для начала необходима фотография девушки, которую сделали в Immigration detention center. Консульский работник приехал к Александре без предупреждения в обед, в это время у девушки не было воды, чтобы помыть голову. Пришлось повязывать первую попавшуюся тряпку.

Кроме этого, чтобы получить справку, нужно подтверждение личности двумя свидетелями. В случае с Александрой ими выступили Светлана и ее муж.

Также девушке перевели на счет немного денег, чтобы она смогла поесть нормальной пищи. У человека, сидящего в депортационном центре, есть возможность заказать еду с доставкой. Правда, из десяти покупок девять украдут.

Сложность заключается в том, что Таиланд сейчас празднует Новый год. В течение как минимум недели страна уходит на отдых, в том числе и тюрьма. Деньги дойдут до Александры примерно 17-18 апреля.

Кстати, для девушки уже куплен билет на Родину. Дата ее возвращения и маршрут пока держатся в секрете.