Большая битва мастеров шампура и мангала состоялась в пригороде Хабаровска

Шашлык - это традиция, особый ритуал и главный герой любого загородного пикника. Он объединяет не только дружеские компании, но и, как выяснила «Комсомольская правда», целые народы. У каждого шашлычника есть свои секреты приготовления мяса, делающие блюдо исключительным. Тем более не найти одинаковых по вкусу и аромату шашлыков, сделанных руками представителей разных национальностей. Ведь их рецепты уникальны, пропитаны многовековыми традициями, обычаями и особым колоритом.

Чтобы дать хабаровчанам возможность распробовать все особенности национальных кухонь, а самим мастерам - продемонстрировать свои умения и побороться за звание «Лучший шашлычник Хабаровска-2019», медиахолдинг «Комсомольская правда» провел в минувшую субботу первый международный фестиваль «Шашлычник года».

Команда «Мяскитеры» покорила жюри не только сочным шашлыком, но и боевым настроем на победуФото: Марина КАЛИНИНА

Полный интернационал

Десант фанатов мяса на углях - профессионалов и любителей этого тонкого искусства - высадился на берегу высвобождающегося от льда Амура, на территории гостеприимного туристического комплекса «Эко Парк Воронеж». К соревнованиям команды готовились основательно: разрабатывали меню, которым будут удивлять гостей и жюри, придумывали кричалки и презентации своих блюд. Мангалы и казаны задымились с раннего утра.

Международная сборная салона красоты «Виртуаль» принялась за работу задолго до начала конкурса, ведь радовать гурманов они намерены не просто шашлыком, а целой хрюшкой на вертеле. Дело это не быстрое. Чтобы свинина получилась сочная, с хрустящей корочкой, мясо должно готовиться под пристальным наблюдением шеф-поваров несколько часов. Даниэл Боторич и Милутин Ездич, взявшие на себя эту миссию, - обычные сербские парни из города Лозница, приехавшие в Хабаровск на заработки. Правда, судьба распорядилась так, что здесь, на краю земли, они встретили еще и любовь - своих будущих жен. Так и готовились накормить хабаровчан сербской кухней - всей большой интернациональной семьей.

«Дилановцы» стали лучшей командой-2019Фото: Марина КАЛИНИНА

- У нас в меню три блюда. «Свадбовский купус» - это тушеная капуста. Ни одна свадьба без нее не обходится. Далее - «армейская фасоль». Ее едят не только солдаты, все сербы очень любят этот суп. В нем очень интересные ингредиенты: несколько видов колбас - копченых, сырых, а также ребрышки и много фасоли. Еще мы угостим хабаровчан сербским хлебом «прояра». Он готовится из кукурузной муки. И, конечно, гвоздь программы - свинья, жаренная на вертеле, - рассказала директор салона красоты «Виртуаль» Лариса Тенякова.

Приступила к готовке угощений и хабаровская городская национально-культурная автономия татар «Хабар». Ее представители щедро накормили гостей вкуснейшим пловом из огромного казана и другими национальными яствами.

Сколько авторов - столько и рецептов

Сербская кухня покорила сердца хабаровчанФото: Марина КАЛИНИНА

Итак, конкурс стартовал. В первом туре командам, которых зарегистрировалось целых девять, предстояло приготовить шашлыки из заранее замаринованного мяса и оригинально его презентовать. Среди участников - команда сети магазинов шашлыка «Пикник», известного хабаровчанам широким выбором мясной продукции для выезда на природу. Кому, как не его представителям знать толк в приготовлении мяса на углях?

- У нас будут фирменные колбаски, шашлык по-гречески, индейка. Для гостей мы приготовили еще шесть видов мясных блюд - свою лучшую продукцию. Наши «научные сотрудники» обладают собственными секретами шашлычного искусства, готовы удивлять жюри и гостей праздника, - рассказал Эдуард Гареев, директор сети магазинов «Пикник». - Меня радует, что фестиваль, организованный «Комсомольской правдой», объединил столько народов. Здесь и армяне, и татары, и сербы, и узбеки. По-настоящему международный масштаб. Такие мероприятия сплачивают нации, живущие в нашем крае.

«Приз зрительских желудков» достался Siesta food, сорвавшей самые громкие аплодисментыФото: Марина КАЛИНИНА

Команда Siesta food, состоящая из профессионалов по гамбургерам, осталась верна себе и представила на суд жюри по молодежному смелый и оригинальный шашлык - из свиной шеи, естественно, в булке с кунжутом. От добавления специй ребята отказались, чтобы не перебивать вкус мяса.

«Дилановцы» подготовили два варианта маринада шашлыка из курицы и оба попали на судейский стол с соусом из майонеза, трех видов кетчупа и зелени, придающей пикантность блюду.

Генеральный партнер фестиваля «Шаурмания» накормил гостей мясом в лаваше и шашлыками по-армянскиФото: Марина КАЛИНИНА

Оригинальной концепцией отличились конкурсные композиции «Мясной студии Алексея Скорикова».

- Мы подготовили по одному блюду на каждое время года. Весна - шашлык из мраморной говядины с салатом из редиса и черемши. Лето - бедро индейки и летний салат с нашей авторской заправкой. Осень - шашлык из ягненка и овощи на мангале. Зимой нужно есть много калорийной жирной пищи, чтобы не замерзнуть. Тут у нас поленница из бекона и шашлык из оленины, - презентовал свое богатое меню Алексей Скориков.

Команда «Веселый папа» приготовила шашлык из свинины и презентовала свои фирменные закуски: иваси и гренки собственного производства.

Шашлыки участников оценивало компетентное жюриФото: Марина КАЛИНИНА

А судьи кто?

Оценивали кулинарные способности и креатив участников приглашенные компетентные жюри. Среди них: Дмитрий Колбин - популярный шоумен и блоггер; Вадим Мурашкин - президент Хабаровской барменской ассоциации, основатель школы барменов; Евгений Паластин - шев-повар и управляющий ресторана «Патч»; Олеся Румиева - руководитель по развитию группы компаний «Дилан» хабаровского края, а также Михаил Набережный - директор и шеф-повар кейтеренговой компании «Два шефа» и Инга Пчелкина - руководитель отдела спецпроектов «Комсомольская правда - Хабаровск».

После презентации блюд девяти команд-участниц судьи остались один на один со всем многообразием шашлыков в совещательной комнате, чтобы решить, какие из них вкусны настолько, чтобы провести своих авторов во второй тур соревнования.

Тем временем для гостей выступил ансамбль «Ширак», украсив фестиваль национальными армянскими танцами.

Ансамбль «Ширак» украсил мероприятие национальными армянскими танцамиФото: Марина КАЛИНИНА

- У каждого народа свои уникальные рецепты приготовления шашлыка. У каждого автора получается по-своему, неповторимо. Думаю, у нашего жюри сегодня непростая задача - выявить лучших. Я благодарю организаторов и надеюсь, что этот праздник станет ежегодным, как у нас на родине, - поприветствовал собравшихся Аветик Галстян, заместитель председателя регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз армян России» в Хабаровском крае.

В первом туре конкурса команды готовили шашлык из заранее замаринованного мясаФото: Марина КАЛИНИНА

Союз армян, действительно, не мог пропустить такое крупное мероприятие, посвященное искусству приготовления мяса на углях. Ведь на их родине - это народная традиция. В Армении день шашлыка празднуется в августе с широким размахом и собирает тысячи жителей и гостей страны. Но все же капля национального колорита присутствовала и на хабаровском фестивале. Генеральный партнер события - «Шаурмания» - накормила гостей мясом в лаваше, а магазин «Дары Армении» представил продукты родом с армянского нагорья. Команда «Солнечная долина» также презентовала жюри свой шашлык, приготовленный по особому армянскому рецепту.

В шаге от победы

Наконец, из совещательной комнаты вернулось конкурсное жюри. Судьи распробовали все предложенные мясные блюда и выставили им оценки. По результатам подсчета баллов, в финал битвы за звание «Лучший шашлычник Хабаровска» вышли шесть команд: «Веселый папа», «Мясная студия Алексея Скорикова», «Мяскитеры», «Виртуаль», Siesta food и «Дилановцы». Все они получили одинаковые наборы для приготовления шашлыка.

Спустя час на судейском столе появились новые кулинарные изыски: шашлыки всевозможных форм и размеров, а также долгожданная свинина по-сербски. Отведав угощения, жюри снова отправилось совещаться, а к столу были приглашены все гости праздника. Ведь именно им предстояло определить победителя в номинации «Приз зрительских желудков». И самые громкие овации прозвучали в адрес Siesta food.

Итак, диплом победителя в номинации «Выбор экспертов» получила команда «Мясной студии Алексея Скорикова».

Самые сытые на фестивале — жюри, отведавшие блюда всех девяти команд-участницФото: Марина КАЛИНИНА

- Этот диплом, Алексей, мы вручаем не столько тебе, сколько твоей дочери за идею сезонов года. Отличная задумка! Ее оценили не только я, но и все судьи, - сказал Евгений Паластин, шеф-повар, управляющий ресторана «Патч», вручая диплом и специальный приз от группы компаний «Тари».

В номинации «Лучшая идея шашлыка-2019» победил «Веселый папа», «Лучшей презентацией шашлыка-2019» признана подача салона красоты «Виртуаль», «Лучшей командой-2019» - «Дилановцы». Диплом за «Лучший шашлык-2019 по версии ИД «Комсомольская правда» организаторы вручили команде генерального партнера фестиваля - «Шаурмании» - «Солнечная долина». Все команды-победители получили подарки от Well Run и сертификаты «КиноХа» на посещение боулинга, бильярда и кинотеатра.

Настало время узнать, кто же стал победителем соревнования. Первое гран-при «Лучший шашлычник Хабаровска-2019» досталось семейной команде «Мяскитеры», которая привнесла в ряды участников каплю карнавала, вооружившись шампурами вместо рапир, и накормила жюри шашлыками со своими фирменными домашними соусами.

- Буквально за полдня до конкурса нам с мужем позвонили пять друзей с одним и тем же вопросом: «А Артем записался?». Мы когда с подругами собираемся на отдых, все просят взять его с собой, чтобы он шашлыки сделал. Потому что, мне кажется, он из чего угодно сотворит обалденный шашлык. Он и дома у нас главный на кухне, шеф-повар, хотя по специальности - инженер, компьютерами занимается. Я им очень горжусь, - рассказала супруга шеф-повара Вероника.

Семья Повшал тщательно готовилась удивить гост

Жюри присуди «Мяскитерам» гра-при «Лучший шашлычник Хабаровска-2019»Фото: Марина КАЛИНИНА

ей «Эко Парка Воронеж» не только мясом от инженера Артема, но и боевым запалом с творческим подходом. Накануне дети придумывали кричалки, бабушка до ночи шила мушкетерские костюмы, подруга семьи Ульяна - дизайнер по профессии - продумывала оформление готовых блюд, а Вероника Повшал - массовик-затейник по натуре - сценарий выступления. Судьи были единогласны: и сочный шашлык «Мяскитеров», и его презентация оказались выше всяких похвал.

«Научные сотрудники» сети магазинов «Пикник» знают толк в искусстве приготовления шашлыкаФото: Марина КАЛИНИНА

Второй, равноценный по значимости, гран-при «Лучший шашлык-2019» жюри присудило салону красоты «Виртуаль».

- Весь день к их сербской хрюшке на вертеле было приковано внимание всех гостей фестиваля, а вкус деликатеса покорил даже самых избалованных гурманов. Эта свинья не осталась незамеченной, - объявил Эдуард Грищук, ведущий мероприятия.

Хрюшка на вертеле принесла победу интернациональной команде салона красоты «Виртуаль»Фото: Марина КАЛИНИНА

Отведать эксклюзив и другие блюда национальной сербской кухни смогли все желающие.

В завершение фестиваля Евгения Цай, директор Хабаровского филиала ИД «Комсомольская правда» объявила, что он не последний.

- Начало доброй традиции положено. Я обещаю, фестиваль станет ежегодным. Поэтому готовься, Хабаровск. Будет еще вкуснее, - сказала она.

Так что, ждем всех на «Шашлычнике года-2020»!