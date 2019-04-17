2019-04-17T11:04:48+03:00
Общество

В Хабаровском крае медведь испугал водителя, выбежав на дорогу

Проснувшийся весной хищник вышел на большую дорогу и напугал водителя [видео]
Борис КОКУРИН
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В Хабаровском крае медведь перегородил дорогу автомобилюВ Хабаровском крае медведь перегородил дорогу автомобилюФото: Социальные сети
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На видео, снятое видеорегистратором автомобиля, видно, как на дорогу, ведущую в село Власьево в Николаевском районе, выбрался огромный медведь. Хищник вел себя уверенно, по-хозяйски и не торопясь ушел в тайгу, но только после того, как в автомобиле надавили на клаксон. Несмотря на то, что в лесу полно снега, опытные охотоведы уверяют – встретить сейчас медведя в лесу - это нормально. Именно сейчас они выходят из спячки.

- Сколько же им можно спать? Сейчас самое время просыпаться, из спячки они уже давно выходят, - отметил Олег Егорушкин, заместитель начальника отдела сохранения объектов животного мира, комитета охотничьего хозяйства Минприроды Хабаровского края. – Несмотря на то, что на некоторых территориях края лежит снег, медведи находят себе корм на «южниках» и крутых склонах, где начинает пробиваться трава – ею они и питаются. Пасутся как коровы. Это не аномалия, это нормально.

Как подчеркнул охотовед, пока в жилые поселки медведи не заходили. Но на всякий случай рекомендовал соблюдать правила поведения при встрече с одним из самых опасных хищников Дальнего Востока. По его словам, лучший способ избежать трагедии - это вести себя спокойно и ни в коем случае не пугать зверя. Медведи не любят никаких сюрпризов, неожиданных встреч, или когда их застают врасплох. Испуг и стресс провоцируют нападение. Ходить по лесу лучше группами, а если уж натолкнулись на косолапого, надо незаметно удалиться.

Если зверь вас заметил и не обратился в бегство, а напротив, проявляет любопытство, следует попытаться отогнать его громким спокойным голосом, металлическим стуком. При близкой встрече с медведем не смотрите ему в глаза пристально. Для любого дикого зверя пристальный взгляд – признак готовящейся атаки. Он может атаковать, чтобы, как он считает, предотвратить нападение с вашей стороны. Отпугнуть мишку можно криками, хлопками, сигнальными ракетами, фальшфейерами.

Если же увидели медведя из окна машины - наслаждайтесь видом! Сделайте несколько снимков на память, но ни в коем случае не выходите из авто. Не пытайтесь угостить медведя. Приучая его попрошайничать, вы подписываете ему смертный приговор. Не задерживайтесь долго, проезжайте дальше. И не в коем случае не стреляйте в него. Раненный медведь смертельно опасен.

В Хабаровском крае медведь перегородил дорогу автомобилю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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