2019-04-17T10:57:35+03:00
Происшествия

На Камчатке пятилетний ребенок умер в больнице, не проснувшись после наркоза

Следователи проводят доследственную проверку
Элина ОГАНЕСЯН
Поделиться:
На Камчатке пятилетний ребенок с онкозаболеванием умер, не проснувшись после наркозаНа Камчатке пятилетний ребенок с онкозаболеванием умер, не проснувшись после наркозаФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Трагедия случилась в одной из детских больниц Камчатского края. Семья готовилась к тому, чтобы их пятилетнему ребенку провели сложную операцию по пересадке костного мозга. Такую процедуру планово проводят для пациентов с онкологическими заболеваниями.

Несмотря на то, что многие врачи уверяют - бояться такой процедуры не стоит - любое неосторожное движение, и человек умрет. Не по плану пошло все и в этом случае. Операцию делали под общим наркозом, однако после проведения пересадки мозга мальчик не проснулся. Медикам оставалось лишь констатировать фактическую смерть.

Родители уверены - вина в смерти их сына лежит на плечах врачей, проводивших операцию, потому что они неправильно произвели расчет дозы препарата для наркоза. В итоге в дело вступили оперативники.

- Следственными органами СК России по Камчатскому краю будут тщательным образом изучены все факты, - отмечает Елена Матафонова, руководитель пресс-службы СУ СК России по Камчатскому краю. - Следователи проведут комплекс проверочных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего.

В ведомстве отметили, что лишь по результатам проверки будет принято процессуальное решение. В частности, будет дана оценка действиям врачей и медперсонала, причастного к проведению операции, ставшей для ребенка последней.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Декретниц в Хабаровском крае бесплатно обучат новой профессии
Делец из Хабаровска брал деньги за красивую иллюзию партнерства
Хабаровские школьники споют песни военных лет
В парке «Динамо» в Хабаровске устроят чистку и проведут ревизию насаждений
В Хабаровском крае изменят условия спонсирования некоммерческих организаций
Студентам ночью в Хабаровске пришлось расстаться с ценными вещами
Комсомольск частично останется без электричества 19 апреля
Новый футбольный манеж появится в Хабаровске
В ЕАО огонь успел уничтожить пристройку и почти добрался до жилого дома
Региональные трассы начали ремонтировать в Хабаровском крае
Хабаровский ТЮЗ переживет масштабную реставрацию
Информацию, угрожающую человеческой жизни, нашли биробиджанские прокуроры в соцсети
Компенсацию за коммуналку пересчитают в Хабаровском крае
Бомжей в Комсомольске устроят на работу
В Хабаровском крае стало больше взяточников и мошенников
В Хабаровске пьяный водитель снес забор и дерево возле школы
Плата за горячую воду в Хабаровском крае изменится с 1 мая
Интернет-мошенники ловко обманули любителя икры из Биробиджана
Юные хоккеисты не приехали на тренировку из-за жуткой аварии в Хабаровске
Хабаровск приводят в порядок к майским праздникам
Не захотел платить алименты и стал арестантом отец из Комсомольска
Пропущенная проверка обернулась для газовщиков в Хабаровске штрафом
В пастбище для северных оленей превратится «дальневосточный гектар» в Хабаровском крае
Погода в Хабаровске на 17 апреля 2019 года: днем до +16 градусов, без осадков
Охота на утку и глухаря стартует в Хабаровском крае 27 апреля
На дорогах в Хабаровске обновят дорожную разметку
Склад угля в Хабаровске чуть не сгорел из-за воспламенившихся пиломатериалов