На Камчатке пятилетний ребенок умер в больнице, не проснувшись после наркоза

Трагедия случилась в одной из детских больниц Камчатского края. Семья готовилась к тому, чтобы их пятилетнему ребенку провели сложную операцию по пересадке костного мозга. Такую процедуру планово проводят для пациентов с онкологическими заболеваниями.

Несмотря на то, что многие врачи уверяют - бояться такой процедуры не стоит - любое неосторожное движение, и человек умрет. Не по плану пошло все и в этом случае. Операцию делали под общим наркозом, однако после проведения пересадки мозга мальчик не проснулся. Медикам оставалось лишь констатировать фактическую смерть.

Родители уверены - вина в смерти их сына лежит на плечах врачей, проводивших операцию, потому что они неправильно произвели расчет дозы препарата для наркоза. В итоге в дело вступили оперативники.

- Следственными органами СК России по Камчатскому краю будут тщательным образом изучены все факты, - отмечает Елена Матафонова, руководитель пресс-службы СУ СК России по Камчатскому краю. - Следователи проведут комплекс проверочных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего.

В ведомстве отметили, что лишь по результатам проверки будет принято процессуальное решение. В частности, будет дана оценка действиям врачей и медперсонала, причастного к проведению операции, ставшей для ребенка последней.