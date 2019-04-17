Пасхальные службы 2019 в храмах Хабаровска: где будут проходить, в какое время начнутся

Близится день, который будут праздновать все православные верующие в стране, хабаровчане не станут исключением. Речь идет о Пасхе. В преддверии праздника публикуем, где будут проходить пасхальные службы в 2019 году в храмах Хабаровска и края.

В этом году древнейший и важнейший христианский праздник, праздник Воскресения Иисуса Христа приходится на 28 апреля.

«Комсомолка» публикует полный список храмов, где будут проходить пасхальные службы в 2019 году в храмах Хабаровска, и всего региона.

Пасхальные службы 2019 в храмах Хабаровска:

Спасо-Преображенский кафедральный собор

27 апреля

12:00 - 20:00 - освящение куличей.

23:30 - 00:00 пасхальная полунощница.

00:00 - 3:00 - пасхальная утреня, крестный ход вокруг храма, литургия, освящение куличей.

28 апреля

9:00 - праздничная литургия (поздняя).

10:30 -17:00 - освящение куличей.

Адрес: ул. Тургенева, 24.

Храм святителя Иннокентия Иркутского

27 апреля

09:00 - литургия.

12:00 - 18:00 - каждые полчаса освящение куличей.

21:30 - 23:20 - исповедь.

23:20 - пасхальная полунощница.

28 апреля

00:00 – пасхальная утреня и литургия.

После окончания ночной службы освящение куличей до 03:00

9.00 – 11.00 - литургия

11:00 - 17:00 – освящение куличей каждые полчаса

17:00 – 19:00 - вечерняя служба

Адрес: ул. Тургенева, 76 Б.

Покрова Пресвятой Богородицы

27 апреля

08:30 – литургия.

12:00 - 19:00 – каждые полчаса освящение куличей.

21:00 - 00:30 – исповедь.

23:20 - пасхальная полунощница.

28 апреля

00:00 – пасхальная утреня и литургия.

После окончания ночной службы освящение куличей до 03:00.

07:00 - 09:00 освящение куличей каждые 30 минут.

9.00 - 11.00 - литургия.

11:00 - 20:00 - освящение куличей каждые 40 минут.

Адрес: ул. Вологодская, 28 А.

Храм Матроны Московской

27 апреля

17:00 - освящение куличей, исповедь.

23:00 - начало Пасхального Богослужения.

28 апреля

08:00 - 13:00 - освящение куличей.

Адрес: поселок Березовка, ориентир — квартал 70 лет Октября, 11.

Приход храма Введения во храм Пресвятой Богородицы

27 апреля

10:00 - 16:00 - освящение куличей, яиц, пасох.

23:00 - 3:00 - пасхальная полунощница, пасхальная утреня, литургия.

28 апреля

9:00 - праздничная литургия.

10:30 -17:00 - освящение куличей.

Адрес: Хабаровск, ул. Тургенева, 76 Б.

Покрова Пресвятой Богородицы

27 апреля

08:30 - литургия.

12:00 - 19:00 - каждые полчаса освящение куличей.

21:00 - 00:30 – исповедь.

23:20 - пасхальная полунощница.

28 апреля

8:40 - 11:00 - литургия.

11:00 - 16:00 - освящение куличей, яиц.

Адрес: ул. Покуса, около Дома ветеранов.

Христорождественский собор

27 апреля

08:00 - литургия.

12:00 - 18:00 – каждые полчаса освящение куличей.

21:30 - 23:30 – исповедь.

23:30 - пасхальная полунощница.

28 апреля

00:00 - пасхальная утреня и литургия.

После окончания ночной службы освящение куличей.

06:00 - 15:00 освящение куличей каждые полчаса.

9.00 - 11.00 - литургия.

17:00 - 19:00 - вечерняя служба.

Адрес: ул. Ленинградская, 65.

Храм Святого Благоверного Князя Даниила Московского

27 апреля

08:00 - литургия.

12:00 - 15:00 – каждые полчаса освящение куличей.

21:00 - 23:30 – исповедь.

23:30 - пасхальная полунощница.

28 апреля

00:00 - пасхальная утреня и литургия.

После окончания ночной службы освящение куличей до 03:00.

10.00 -11.30 - литургия.

11:30 - 17:00 - освящение куличей каждые полчаса.

17:00 - 19:00 - вечерняя служба.

Адрес: ул. Ясная, 24 А.

Свято-Елизаветинский приход

27 апреля

7:30 – 11:00 божественная литургия.

11:00 до 19:00 освящение куличей.

23:20 до 03:00 пасхальная утреня и литургия

28 апреля

8:30 до 11:00 - пасхальная божественная литургия.

11:00 - 17:00 - освящение куличей.

17:00 - 19:00 - вечерняя служба.

Адрес: ул. Воронежская, 49 А.

Храм Серафима Саровского

27 апреля

8:00 - 16.00 – освящение куличей, яиц.

22:00 - 4:00 исповедь.

28 апреля

7:00 – 20:00 - освящение куличей, яиц.

Адрес: ул. Тихоокеанская, 167.

Приход храма иконы Божией Матери «Скоропослушница»

27 апреля

12:00 - 15:00 - освящение куличей и снеди

21: 00 - исповедь, полунощница.

00:00 - 3:00 -псхальная утреня.

Адрес: ул. Красноводская, 2.

Градо-Хабаровский собор Успения Божией Матери

27 апреля

08:00 - литургия.

12:00 - 15:00 - каждые полчаса освящение куличей.

21:30 - 23:30 - исповедь.

23:30 - пасхальная полунощница.

28 апреля

00:00 - пасхальная утреня и литургия.

После окончания ночной службы освящение куличей до 03:00.

06:00 - 09:00 - освящение куличей каждые полчаса.

9:00 - 11:00 - литургия.

11:00 - 17:00 – освящение куличей каждые полчаса.

17:00 - 19:00 – вечерняя служба.

Пасхальные службы 2019 в храмах Хабаровского района

Храм великомученика Георгия Победоносца (село Сосновка)

27 апреля

20:00 - 4:00 - праздничное богослужение.

Адрес: село Сосновка, ул. Автобусная,в/ч 6767.

Храм благоверного князя Дмитрия Донского (поселок Корфовский)

28 апреля

09:00 – 20:00 – праздничное богослужение

Адрес: поселок Корфовский, пер. Храмовый, 1.

Петропавловский женский монастырь (село Петропавловка)

27 апреля

07:30 - литургия.

12:00, 13:00, 14:00 - освящение куличей.

21:00 - 23:00 – исповедь.

23:00 - Пасхальная полунощница.

28 апреля

00:00 - пасхальная утреня и литургия.

После окончания ночной службы освящение куличей.

09:00 - 17:00 - освящение куличей каждый час.

17:00 - 19:00 - вечерняя служба.

Адрес: село Петропавловка, ул. Зеленая, 5.

Архиерейское подворье храма святых преподобных отцов Киево-Печерских (село Краснореченское)

27 апреля

20:00 - 4:00 - праздничное богослужение.

Адрес: Краснореченское, квартал Беловодье.

Приход блаженной Ксении Петербургской (село Некрасовка)

27 апреля

08:30 - литургия.

20:00 - исповедь.

23:00 - пасхальная полунощница.

28 апреля

00:00 - 04:00 - пасхальная утреня и литургия.

05:00 - освящение куличей.

08:00 - 08:40 - освящение куличей.

9:00 - 10:00 - освящение куличей село Дружба.

10:30 - 12:00 - освящение куличей село Гаровка 2.

12:30 - 13:30 - освящение куличей село Восточное.

14.:00 - 15:00 освящение куличей село Мирное.

Адрес: село Некрасовка, ул. Ленина, 16.

Приход святителя Николая (село Тополево)

27 апреля

20:00 – 3:00 праздничное богослужение.

Адрес: село Тополево, ул. Центральная 2-Д.

Великомученика Димитрия Солунского (село Князе-Волконское)

27 апреля

17:00 - 20:00 - праздничное богослужение.

28 апреля

9:00 - 12:00 - праздничное богослужение.

Адрес: Князе-Волконское, В/ч 51460.

Приход Албазинской иконы Божией Матери (село Мичуринское)

28 апреля

09:00 - 12:00 - праздничное богослужение.

Адрес: село Мичуринское, ул. Центральная, 13.

Приход святителя Иоанна, архиепископа Шанхайского и Сан-Франциского (село Виноградовка)

27 апреля

23:00 - 2:00 - праздничное богослужение.

Адрес: село Виноградовка, ул. Юбилейная, 7 А.

Пасхальные службы 2019 в храмах Амурского района

Приход преподобного Серафима Саровского (Амурск)

27 апреля

23:00- 04:00 – праздничное богослужение.

28 апреля

10:00 - 11:00 - пасхальный молебен.

Адрес: Амурск, проспект Строителей, 27.

Церковь Георгия Победоносца (поселок Эльбан)

27 апреля

23:00 - 02:00 - праздничное богослужение.

28 апреля

09:00 - 11:30 - пасхальный молебен.

11:30 - 13:00 - крестный ход

Адрес: поселок Эльбан, 2-й микрорайон, 24

Приход в честь иконы Божией Матери «Похвала Пресвятой Богородицы» (поселок Литовко)

27 апреля

22:00 - 05:00 - пасхальный молебен.

Адрес: поселок Литовко, ул. Вокзальная, 16.