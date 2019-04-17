Пасхальные службы 2019 в храмах Хабаровска: где будут проходить, в какое время начнутся
Близится день, который будут праздновать все православные верующие в стране, хабаровчане не станут исключением. Речь идет о Пасхе. В преддверии праздника публикуем, где будут проходить пасхальные службы в 2019 году в храмах Хабаровска и края.
В этом году древнейший и важнейший христианский праздник, праздник Воскресения Иисуса Христа приходится на 28 апреля.
«Комсомолка» публикует полный список храмов, где будут проходить пасхальные службы в 2019 году в храмах Хабаровска, и всего региона.
Пасхальные службы 2019 в храмах Хабаровска:
Спасо-Преображенский кафедральный собор
27 апреля
12:00 - 20:00 - освящение куличей.
23:30 - 00:00 пасхальная полунощница.
00:00 - 3:00 - пасхальная утреня, крестный ход вокруг храма, литургия, освящение куличей.
28 апреля
9:00 - праздничная литургия (поздняя).
10:30 -17:00 - освящение куличей.
Адрес: ул. Тургенева, 24.
Храм святителя Иннокентия Иркутского
27 апреля
09:00 - литургия.
12:00 - 18:00 - каждые полчаса освящение куличей.
21:30 - 23:20 - исповедь.
23:20 - пасхальная полунощница.
28 апреля
00:00 – пасхальная утреня и литургия.
После окончания ночной службы освящение куличей до 03:00
9.00 – 11.00 - литургия
11:00 - 17:00 – освящение куличей каждые полчаса
17:00 – 19:00 - вечерняя служба
Адрес: ул. Тургенева, 76 Б.
Покрова Пресвятой Богородицы
27 апреля
08:30 – литургия.
12:00 - 19:00 – каждые полчаса освящение куличей.
21:00 - 00:30 – исповедь.
23:20 - пасхальная полунощница.
28 апреля
00:00 – пасхальная утреня и литургия.
После окончания ночной службы освящение куличей до 03:00.
07:00 - 09:00 освящение куличей каждые 30 минут.
9.00 - 11.00 - литургия.
11:00 - 20:00 - освящение куличей каждые 40 минут.
Адрес: ул. Вологодская, 28 А.
Храм Матроны Московской
27 апреля
17:00 - освящение куличей, исповедь.
23:00 - начало Пасхального Богослужения.
28 апреля
08:00 - 13:00 - освящение куличей.
Адрес: поселок Березовка, ориентир — квартал 70 лет Октября, 11.
Приход храма Введения во храм Пресвятой Богородицы
27 апреля
10:00 - 16:00 - освящение куличей, яиц, пасох.
23:00 - 3:00 - пасхальная полунощница, пасхальная утреня, литургия.
28 апреля
9:00 - праздничная литургия.
10:30 -17:00 - освящение куличей.
Адрес: Хабаровск, ул. Тургенева, 76 Б.
Покрова Пресвятой Богородицы
27 апреля
08:30 - литургия.
12:00 - 19:00 - каждые полчаса освящение куличей.
21:00 - 00:30 – исповедь.
23:20 - пасхальная полунощница.
28 апреля
8:40 - 11:00 - литургия.
11:00 - 16:00 - освящение куличей, яиц.
Адрес: ул. Покуса, около Дома ветеранов.
Христорождественский собор
27 апреля
08:00 - литургия.
12:00 - 18:00 – каждые полчаса освящение куличей.
21:30 - 23:30 – исповедь.
23:30 - пасхальная полунощница.
28 апреля
00:00 - пасхальная утреня и литургия.
После окончания ночной службы освящение куличей.
06:00 - 15:00 освящение куличей каждые полчаса.
9.00 - 11.00 - литургия.
17:00 - 19:00 - вечерняя служба.
Адрес: ул. Ленинградская, 65.
Храм Святого Благоверного Князя Даниила Московского
27 апреля
08:00 - литургия.
12:00 - 15:00 – каждые полчаса освящение куличей.
21:00 - 23:30 – исповедь.
23:30 - пасхальная полунощница.
28 апреля
00:00 - пасхальная утреня и литургия.
После окончания ночной службы освящение куличей до 03:00.
10.00 -11.30 - литургия.
11:30 - 17:00 - освящение куличей каждые полчаса.
17:00 - 19:00 - вечерняя служба.
Адрес: ул. Ясная, 24 А.
Свято-Елизаветинский приход
27 апреля
7:30 – 11:00 божественная литургия.
11:00 до 19:00 освящение куличей.
23:20 до 03:00 пасхальная утреня и литургия
28 апреля
8:30 до 11:00 - пасхальная божественная литургия.
11:00 - 17:00 - освящение куличей.
17:00 - 19:00 - вечерняя служба.
Адрес: ул. Воронежская, 49 А.
Храм Серафима Саровского
27 апреля
8:00 - 16.00 – освящение куличей, яиц.
22:00 - 4:00 исповедь.
28 апреля
7:00 – 20:00 - освящение куличей, яиц.
Адрес: ул. Тихоокеанская, 167.
Приход храма иконы Божией Матери «Скоропослушница»
27 апреля
12:00 - 15:00 - освящение куличей и снеди
21: 00 - исповедь, полунощница.
00:00 - 3:00 -псхальная утреня.
Адрес: ул. Красноводская, 2.
Градо-Хабаровский собор Успения Божией Матери
27 апреля
08:00 - литургия.
12:00 - 15:00 - каждые полчаса освящение куличей.
21:30 - 23:30 - исповедь.
23:30 - пасхальная полунощница.
28 апреля
00:00 - пасхальная утреня и литургия.
После окончания ночной службы освящение куличей до 03:00.
06:00 - 09:00 - освящение куличей каждые полчаса.
9:00 - 11:00 - литургия.
11:00 - 17:00 – освящение куличей каждые полчаса.
17:00 - 19:00 – вечерняя служба.
Пасхальные службы 2019 в храмах Хабаровского района
Храм великомученика Георгия Победоносца (село Сосновка)
27 апреля
20:00 - 4:00 - праздничное богослужение.
Адрес: село Сосновка, ул. Автобусная,в/ч 6767.
Храм благоверного князя Дмитрия Донского (поселок Корфовский)
28 апреля
09:00 – 20:00 – праздничное богослужение
Адрес: поселок Корфовский, пер. Храмовый, 1.
Петропавловский женский монастырь (село Петропавловка)
27 апреля
07:30 - литургия.
12:00, 13:00, 14:00 - освящение куличей.
21:00 - 23:00 – исповедь.
23:00 - Пасхальная полунощница.
28 апреля
00:00 - пасхальная утреня и литургия.
После окончания ночной службы освящение куличей.
09:00 - 17:00 - освящение куличей каждый час.
17:00 - 19:00 - вечерняя служба.
Адрес: село Петропавловка, ул. Зеленая, 5.
Архиерейское подворье храма святых преподобных отцов Киево-Печерских (село Краснореченское)
27 апреля
20:00 - 4:00 - праздничное богослужение.
Адрес: Краснореченское, квартал Беловодье.
Приход блаженной Ксении Петербургской (село Некрасовка)
27 апреля
08:30 - литургия.
20:00 - исповедь.
23:00 - пасхальная полунощница.
28 апреля
00:00 - 04:00 - пасхальная утреня и литургия.
05:00 - освящение куличей.
08:00 - 08:40 - освящение куличей.
9:00 - 10:00 - освящение куличей село Дружба.
10:30 - 12:00 - освящение куличей село Гаровка 2.
12:30 - 13:30 - освящение куличей село Восточное.
14.:00 - 15:00 освящение куличей село Мирное.
Адрес: село Некрасовка, ул. Ленина, 16.
Приход святителя Николая (село Тополево)
27 апреля
20:00 – 3:00 праздничное богослужение.
Адрес: село Тополево, ул. Центральная 2-Д.
Великомученика Димитрия Солунского (село Князе-Волконское)
27 апреля
17:00 - 20:00 - праздничное богослужение.
28 апреля
9:00 - 12:00 - праздничное богослужение.
Адрес: Князе-Волконское, В/ч 51460.
Приход Албазинской иконы Божией Матери (село Мичуринское)
28 апреля
09:00 - 12:00 - праздничное богослужение.
Адрес: село Мичуринское, ул. Центральная, 13.
Приход святителя Иоанна, архиепископа Шанхайского и Сан-Франциского (село Виноградовка)
27 апреля
23:00 - 2:00 - праздничное богослужение.
Адрес: село Виноградовка, ул. Юбилейная, 7 А.
Пасхальные службы 2019 в храмах Амурского района
Приход преподобного Серафима Саровского (Амурск)
27 апреля
23:00- 04:00 – праздничное богослужение.
28 апреля
10:00 - 11:00 - пасхальный молебен.
Адрес: Амурск, проспект Строителей, 27.
Церковь Георгия Победоносца (поселок Эльбан)
27 апреля
23:00 - 02:00 - праздничное богослужение.
28 апреля
09:00 - 11:30 - пасхальный молебен.
11:30 - 13:00 - крестный ход
Адрес: поселок Эльбан, 2-й микрорайон, 24
Приход в честь иконы Божией Матери «Похвала Пресвятой Богородицы» (поселок Литовко)
27 апреля
22:00 - 05:00 - пасхальный молебен.
Адрес: поселок Литовко, ул. Вокзальная, 16.
ИСТОЧНИК KP.RU