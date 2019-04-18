Первоклассник погиб, провалившись под тонкий лед в Хабаровском крае

Трагедия случилась 17 апреля неподалеку от поселка Джонка в Нанайском районе. Два первоклассника поехали кататься на велосипедах. Локацию школьники выбрали опасную. Развлекались в районе озера Иннокентьевское. В какой –то момент один из друзей решил выйти на лед. Весна – не время гулять по уже успевшим подтаять водоемам, однако ребенок пренебрег этим правилом. Под мальчиком лед и треснул, он ушел под воду. К сожалению, спасти первоклассника не удалось.

- В момент происшествия рядом не оказалось взрослых, которые могли бы ему помочь, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - В ходе поисковых работ силами спасателей и местных жителей вечером тело ребенка было обнаружено и поднято на поверхность.

Теперь в обстоятельствах произошедшего разбираются региональные следователи.

- Следственными органами по Хабаровскому краю инициировано проведение доследственной проверки, в ходе которой будет дана оценка действиям (бездействию) компетентных лиц, на которых возложена обязанность по контролю за несовершеннолетними, - отметили в краевом СКР.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ВАЖНО

- К сожалению, такие случаи не единичны. С наступлением весны водоемы привлекают детей особенно сильно. Они бегают по льдинам, проверяют покров на прочность, подходят близко к открытой воде, - отмечает Равиль Латыпов, главный государственный инспектор по маломерным судам Хабаровского края. - А между тем, ледовая обстановка в регионе представляет серьезную опасность для любителей погулять по рекам и озерам, порыбачить на морском побережье. Поэтому всем жителям и гостям региона стоит серьезно отнестись к вопросам своей безопасности и своих детей, рассказывайте детям о правилах поведения у воды. Не отпускайте их далеко от себя, не оставляйте без присмотра.