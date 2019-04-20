Поисковики со всего Дальнего Востока пройдут трехдневное обучение в Хабаровске

В Хабаровск со всего Дальнего Востока съехались волонтеры-поисковики. Здесь для них организовали специальный трехдневный семинар. С начинающими спасателями поделятся своим уникальным опытом инструкторы Российского университета спецназа из Чеченской республики.

Накануне прошло торжественное открытие слета добровольцев, участники семинара встретились в Доме приемов правительства Хабаровского края и за круглым столом обсудили взаимодействие оперативных служб и поисковых организаций.

- Сегодня у нас уже налажено сотрудничество со многими силовыми структурами по поиску пропавших людей. Оперативные службы часто сами обращаются к добровольцам за содействием. Но вопрос стоит шире, волонтеры могут участвовать и в профилактике, к примеру, вместе с подразделениями по работе с несовершеннолетними. Кроме того, сейчас важно налаживать контакты между разными регионами. Всему этому мы будет учиться на семинаре в Хабаровске, - отметила Ольга Щукина, руководитель подразделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в Хабаровском крае.

Первый и второй день семинара посвящены теоретическим занятиям. Волонтерам расскажут, как использовать при поиске людей различные технические средства, учат правильно ориентироваться на местности. Кроме того, будущие поисковики проходят курс оказания медицинской и психологической помощи пострадавшим. Все знания закрепят на практике.

Поисковики со всего Дальнего Востока пройдут трехдневное обучение в ХабаровскеФото: Правительство Хабаровского края

- Впервые на Дальний Восток приехали специалисты высочайшего уровня – инструкторы Российского университета спецназа из Чеченской Республики. Этот вуз единственный в России, где профессионально готовят поисковиков и обучают методикам проведения тактико-поисковых операций. За три дня наши ребята получат колоссальный опыт. После чего им выдадут сертификат, подтверждающий уровень квалификации, - подчеркнула Ольга Щукина.

Поисковики со всего Дальнего Востока пройдут трехдневное обучение в ХабаровскеФото: Правительство Хабаровского края

Организатором Дальневосточного слета волонтеров-поисковиков выступил Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям (г. Москва) при поддержке правительства Хабаровского края. На семинар в Хабаровск прибыли 45 добровольцев из восьми регионов.