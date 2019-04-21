Расписание репетиций Парада Победы 9 мая 2019 года в Хабаровске: где перекроют дороги, когда начнутся

В Хабаровске уже совсем скоро отпразднуют 9 мая - День победы. Чтобы подготовиться в к нему, все участники парада на протяжении нескольких недель будут репетировать шествие. В связи с этим будут перекрывать дороги в центральной части города. «Комсомолка» выяснила график и публикует расписание репетиций Парада Победы 9 мая 2019 года в Хабаровске.

Дороги перекрывать начнут уже 24 апреля. В это время стоянка и проезд по улицам будет запрещен.

24 и 29 апреля с 16:00 до 23:00 и 4 мая с 07:00 до 14:00 будет временно ограничено движение всех видов транспорта по улицам: Пушкина — от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского; Гоголя — от Уссурийского бульвара до улицы Муравьева-Амурского; по Уссурийскому бульвару — от улицы Шеронова до улицы Пушкина.

24 и 29 апреля запрещена стоянка транспортных средств с 13:00 до 23:00 и 4 мая с 05:00 до 14:00 на улицах: Пушкина — от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского; Гоголя — от Уссурийского бульвара до улицы Муравьева-Амурского; на Уссурийском бульваре — от улицы Шеронова до улицы Пушкина.

26 апреля и 2 мая с 16:00 до 23:00, 7 мая с 07:00 до 14:00 будет временно ограничено движение всех видов транспорта по улицам: Гоголя — от Уссурийского бульвара до улицы Муравьева-Амурского; Пушкина — от улицы Ленина до Амурского бульвара; по Уссурийскому бульвару — от улицы Шеронова до улицы Пушкина.

26 апреля с 16:00 до 17:00, с 21:00 до 23:00, 2 и 7 мая с 05:00 до 07:00, с 12:00 до 14:00 будет временно приостановлено движение всех видов транспорта по улицам: Восточное шоссе — от улицы Нововыборгской до улицы Ленинградской; Ленинградской — от Восточного шоссе до улицы Ленина; Ленина — от улицы Ленинградской до улицы Пушкина; Пушкина — от улицы Ленина до Амурского бульвара; Амурский бульвар — от улицы Шеронова до улицы Дикопольцева; Дикопольцева — от Амурского бульвара до улицы Лейтенанта Орлова; Лейтенанта Орлова — от переулка Облачного до улицы Дикопольцева; переулок Облачный — от КПП 2 в/ч 74854 до улицы Лейтенанта Орлова.