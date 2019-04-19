Международный турнир по боксу памяти Константина Короткова 2019 в Хабаровске: расписание поединков

Хабаровск за последние несколько лет стал центром значимых спортивных событий. Один за другим в краевом центре проводят мероприятия разных уровней, охватывая все большие площадки. Теперь настало время бокса.

В мае в городе пройдет Международный турнир памяти Константина Короткова. К сожалению, в далеких 80-х это спортивное мероприятие отменили, но спустя 17 лет турнир, получив статус международного, возродился, чтобы выйти на арену с новыми силами.

- Международный турнир имеет категорию «А» и является одним из самых представительных в Дальневосточном регионе, традиционно собирая сильнейших спортсменов из России и стран Европы и Азии, - отмечает Артем Колесник, пресс-секретарь Международного турнира по боксу «Мемориал Короткова». -Турнир будет посвящен 74-й годовщине Великой Победы. В течение трех дней будут проходить предварительные бои, 11 мая состоятся полуфиналы, а 12 мая организаторы готовят церемонию открытия и финальные бои.

На сегодня свое участие подтвердили сборные команды из Эстонии, Латвии, Венгрии, Украины, Беларуси, Польши, Израиля, Азербайджана, Германии и России. Впервые на мероприятии выступят спортсмены из Марокко. Пока с точностью можно сказать, что турнир объединит 150 боксеров из 20 стран. Мастера из Хабаровского края покажут зрителям настоящий национальный бокс. Хабаровчане и гости краевого центра смогут все это увидеть с 7 по 12 мая.

Расписание турнира:

7 мая

День приезда.

18:00 - техническое совещание.

8 мая

8:00-10:00 - взвешивание участников.

10:30 – жеребьевка.

16:00 - парад открытие.

16:30 -предварительные бои.

9 мая

8:00-09:00 - взвешивание участников.

12:00 - женщины. Предварительные бои.

16:00 - мужчины. Предварительные бои.

10 мая

8:00-09:00 - взвешивание участников.

12:00 женщины - четвертьфинальные бои.

16:00 мужчины – четвертьфинальные бои.

11 мая

8:00-09:00 - взвешивание участников.

12:00 женщины - полуфинальные бои.

16:00 мужчины - полуфинальные бои.

12 мая

8:00-09:00 взвешивание участников.

12:00 женщины - финальные бои - награждение.

17:00 - торжественная церемония открытия.

17:20 мужчины - финальные бои – награждение.