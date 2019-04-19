2019-04-19T08:07:16+03:00
Политика

«Время перемен» пришло в хабаровскую "Единую Россию"

Часть политактива партии и общественники заявили о создании объединения с таким названием
Виктор ОРАТАЙ
Поделиться:
«Время перемен» пришло в хабаровскую "Единую Россию". Фото Дмитрия ЩЕРБАКОВА.«Время перемен» пришло в хабаровскую "Единую Россию". Фото Дмитрия ЩЕРБАКОВА.
Изменить размер текста:

В Хабаровске часть партийного актива «Единой России» и примкнувшие к ним общественники, объявили о создании нового «объединения инициативных общественных структур» под названием «Время перемен».

Создать движение почему-то решили накануне праймериз «Единой России» - предварительное голосование на выборах в краевую Законодательную думу. Прием документов на него заканчивается в Хабаровском крае 30 апреля.

— Что такое «Время перемен»? Почему такое название? Потому что это посыл не наш, наверное, это идет сверху, по всей стране. Мне кажется, сейчас Хабаровскому краю необходима новая команда, новые лица, которые развивали бы край. Основная задача в преддверии всех политических событий этого года — не упустить шанс, использовать его, чтобы какие-то новые лица пришли сейчас на праймериз «Единой России». Наша задача — эти лица выявить, поддержать, предложить для всенародного голосования, - сказал один из инициаторов объединения ректор Тихоокеанского госуниверситета Сергей Иванченко.

Сергей Иванченко - член Высшего совета «Единой России», который возглавляет высший совет партии Борис Грызлов, ректор ТОГУ с 2002 года, а с 2011 года — глава совета ректоров Дальневосточного федерального округа.

По данным организаторов объединения: а среди них – представители ОНФ, Ассамблеи народов Хабаровского края, Всероссийского общества охраны природы и т.п., всего восемь организаций - новое движение не намерено себя формализовать, то есть регистрироваться в качестве юридического лица.

По оценкам местных политэкспертов, задача нового объединения – стать договороспособным в период выборов в краевой парламент, чтобы после них распределить ключевые посты в думе, но не в пику губернатору, который, как известно, выдвиженец вовсе не «Единой России», а ЛДПР.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Не хочется верить, что вы оправдываете терроризм": Захарова раскритиковала ОБСЕ за требование освободить арестованных экстремистов в Крыму
Международная организация вступилась за 24-х сторонников запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир", взятых под стражу в Симферополе
Новости 24
Стоимость проезда в автобусе от Комсомольска до Хабаровска увеличат в мае
Ветеран Великой Отечественной войны в Хабаровске отметила 90-летие
Яблоки из Польши «похоронили» на полигоне бытовых отходов в Хабаровском крае
В Хабаровске стартует прием заявлений от молодых семей на жилищную субсидию
Ученых в Хабаровском крае поддержат грантами
В Комсомольске по-новому будут расселять жильцов аварийных домов
В Хабаровском крае установили новый рекорд по добыче золота
«PROдобро»: форум для добровольцев пройдет в Комсомольске и Хабаровске
Особенным дорожным полотном «укроют» улицу Краснореченскую в Хабаровске
Не сданный вовремя отчет обошелся сахалинскому бизнесмену втридорога
Экс-руководителю «Дальспецстроя» с космодрома «Восточный» вынесли приговор в Хабаровске
Разбором свалок в Хабаровске займутся десятки тысяч горожан
Собутыльник и телефон исчезли одновременно после застолья в Хабаровском районе
Ошибка на дороге могла стоить жизни водителю в Хабаровском крае
Погода в Хабаровске на 19 апреля 2019 года: днем до +7 градусов, осадки
Конструктивной работы потребовал губернатор Хабаровского края
Сельчанин в Хабаровском крае рискнул хранить на даче килограммы наркотиков
Корабелы из Комсомольска тестируют «Остапа Шеремета»
Захламленные территории рядом с железной дорогой очистят в Хабаровске
Чиновница на Камчатке оставила жильцов без крыши, а бюджет без денег
В Комсомольске «ямочно» отремонтируют 39 улиц
Для учителей в Хабаровском крае устроили тренировку по ЕГЭ
Больше 60 миллионов рублей потратят в Хабаровском крае на борьбу с бедностью