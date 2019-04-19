«Время перемен» пришло в хабаровскую "Единую Россию"

В Хабаровске часть партийного актива «Единой России» и примкнувшие к ним общественники, объявили о создании нового «объединения инициативных общественных структур» под названием «Время перемен».

Создать движение почему-то решили накануне праймериз «Единой России» - предварительное голосование на выборах в краевую Законодательную думу. Прием документов на него заканчивается в Хабаровском крае 30 апреля.

— Что такое «Время перемен»? Почему такое название? Потому что это посыл не наш, наверное, это идет сверху, по всей стране. Мне кажется, сейчас Хабаровскому краю необходима новая команда, новые лица, которые развивали бы край. Основная задача в преддверии всех политических событий этого года — не упустить шанс, использовать его, чтобы какие-то новые лица пришли сейчас на праймериз «Единой России». Наша задача — эти лица выявить, поддержать, предложить для всенародного голосования, - сказал один из инициаторов объединения ректор Тихоокеанского госуниверситета Сергей Иванченко.

Сергей Иванченко - член Высшего совета «Единой России», который возглавляет высший совет партии Борис Грызлов, ректор ТОГУ с 2002 года, а с 2011 года — глава совета ректоров Дальневосточного федерального округа.

По данным организаторов объединения: а среди них – представители ОНФ, Ассамблеи народов Хабаровского края, Всероссийского общества охраны природы и т.п., всего восемь организаций - новое движение не намерено себя формализовать, то есть регистрироваться в качестве юридического лица.

По оценкам местных политэкспертов, задача нового объединения – стать договороспособным в период выборов в краевой парламент, чтобы после них распределить ключевые посты в думе, но не в пику губернатору, который, как известно, выдвиженец вовсе не «Единой России», а ЛДПР.