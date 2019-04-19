Пасха в Хабаровске 2019: программа мероприятий, куда сходить, что посмотреть

В Хабаровске, как и во всем мире, уже 28 апреля отпразднуют главный православный праздник – Пасху. В ночь с субботы на воскресенье во всех церквях и храмах пройдут торжественные богослужения.

«Комсомолка» выяснила, как еще горожане будут праздновать этот день. Публикуем список мероприятий, которые устроят в рамках праздника Пасха в Хабаровске 2019. Причем отмечать ее начнут заранее, длиться она будет и после самого праздника.

Квест «Пасхальные чудеса»

Начнут отмечать Пасху в Хабаровске в 2019 году 20 апреля. В этот день всех желающих приглашают на пасхальный квест. Как отмечают организаторы, у пасхального кролика украли яйца. Ему срочно нужна помощь. Поучаствовать могут не только дети от 5 до 10 лет, но и взрослые.

Время и место проведения: Детская студия «Полимерики», переулок Дзержинского, 24. 20 и 27 апреля с 14:00 до 15:00.

Стоимость: 1300 рублей с человека.

Мастер-класс по росписи имбирных пряников к Пасхе в Хабаровске 27 апреля 2019 года

На мастер-классе всем желающим предлагают расписать пряники к празднику Пасхи. С собой ничего нести не нужно - имбирные пряники, глазурь, декор выдаются на занятии.

Время и место проведения: Хобби-холл ул. Ленинградская 73Б, 4 этаж. 27 апреля с 14:00-16:00.

Стоимость: 500 рублей с человека.

Экскурсия «Праздник Светлой Пасхи» в центре «Ладъ»

В программе мероприятия: веселые развлечения, гостей будут встречать скоморохи-аниматоры, игровая экскурсия «Пасха на Руси», мастер-класс «Роспись деревянной игрушки», эстафеты, конкурсы, полоса препятствий «веревочный тур», детские аттракционы, конкурс домашних куличей, чаепитие (чай и угощения участники берут с собой). А размещать всех планируют в русской избе.

Время и место проведения: село Бычиха центр «Ладъ», 28 апреля с 11:00 – 14:00 или 14:00 – 17:00 (без учета дороги).

Стоимость: 1100 рублей с человека (группы от 18 - 20 человек). Предварительно нужно записаться по телефону +7 (4212) 24-55-22, +7914−159−55−22.

Автобусная экскурсия в Свято-Петропавловский женский монастырь

Экскурсия познакомит вас с более подробной историей становления монастыря, укладом жизни, с правилами и порядками в монастыре. Там живут монахини со своим привычным бытом и укладом, с которыми и предлагают познакомиться горожанам.

Время и место проведения: село Петропавловка, Свято-Петропавловский женский монастырь. 27 и 28 апреля, место и время отправления нужно уточнить по телефонам:: +7 (4212) 24-55-22, +7-914-159-55-22.

Стоимость: 1250 рублей с человека.