2019-04-22T04:31:22+03:00
Происшествия

Пожар в конном клубе в Хабаровске: огонь бушевал на 800 квадратных метрах

На тушение огня пожарным потребовалось около часа [фото]
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Пожар в конном клубе в Хабаровске: огонь бушевал на 800 квадратных метрахПожар в конном клубе в Хабаровске: огонь бушевал на 800 квадратных метрахФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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Днем 21 апреля в Хабаровске загорелся один из известных конных клубов. Прибывшие на место первые пожарные установили: горят два склада. Обстановка осложнялась тем, что сильный ветер разгонял огонь.

Склады сами по себе изготовлены из легких металлических материалов, в них хранилось легковоспламеняющееся сено. Чтобы огонь не перекинулся на другие строения из-за ветра, пожарные начали тушить огонь и параллельно защищать соседние постройки и контейнеры с имуществом.

На тушение огня пожарным потребовалось около часа Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

На тушение огня пожарным потребовалось около часаФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- На то, чтобы остановить огонь, пожарным потребовалось чуть больше получаса. Площадь, на которой бушевало пламя, составила 800 квадратных метров. Спустя почти 20 минут огонь был потушен, - отметили в пресс-службе главка МЧС России по Хабаровскому краю.

Огнеборцы дополнительно пролили сгоревшие строения и разобрали тюки с сеном. Это нужно для того, чтобы предотвратить повторное возгорание.

Пожарные дополнительно пролили сено Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Пожарные дополнительно пролили сеноФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Тушили пожар 48 человек и 12 единиц техники. Пострадавших среди животных и людей нет.

Напомним, что в Амурском, Нанайском, Бикинском, Вяземском, имени Лазо, Советско-Гаванском, Ванинском и Хабаровском районах региона действует особый противопожарный режим. В его рамках людям запрещено посещать леса и разводить огонь на открытых территориях, а штрафы за нарушения правил пожарной безопасности удваиваются. Физические лица заплатят от двух до четырех тысяч рублей, должностные - от 15 до 30, а юридические – от 200 до 400 тысяч рублей. Если ущерб составит более 250 тысяч и пострадают люди, то виновные станут фигурантами уголовных дел.

Тушили пожар 48 человек и 12 единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Тушили пожар 48 человек и 12 единиц техникиФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

ИСТОЧНИК KP.RU

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