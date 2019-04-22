2019-04-22T12:23:58+03:00
Общество

Хабаровск VS Манчестер: как англичане становятся дальневосточниками

Обсудим в прямом эфире 23 апреля на частоте 88,3 FM
Ульяна КОСКИНА
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Хабаровск VS Манчестер: как англичане становятся дальневосточникамиХабаровск VS Манчестер: как англичане становятся дальневосточникамиФото: Борис КОКУРИН
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В преддверии Дня английского языка в прямой эфир на радио «Комсомольская правда - Хабаровск» мы решили позвать тех, кто не понаслышке знает все о жизни заграницей, а изучение иностранных языков для них давно стало профессией. Наши гости - преподаватели английского языка Наталья Демидова и Камилла МакДоннелл. Они расскажут, какого быть своим, среди чужих, ежедневно сталкиваясь с языковым барьером и различием ментальности. Прямо в студии мы разыграем урок английского языка и попробуем испытать на себе нечто большее, чем «Лондон – итс зе кэпител оф Грейт Британ».

Слушайте прямой эфир радио «Комсомольская правда - Хабаровск» на частоте 88,3 FM, а также на нашем сайте www.hab.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Задать свои вопросы можно в прямом эфире, отправив сообщение на номер WhatsApp +7 904 629 82 83.

ИСТОЧНИК KP.RU

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