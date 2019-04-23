Стрельба в торговом центре в Хабаровске: один человек получил ранение

В минувшие выходные в Хабаровск постучались лихие 90-е, когда ни один конфликт не проходил без применения оружия. В ночь с субботы на воскресенье вооруженный дебошир, не сумев решить конфликт словом, а потом силой, открыл стрельбу в торговом центре почти в самом «сердце» краевой столицы.

Инцидент произошел в районе двух часов ночи. По сообщениям очевидцев, конфликт произошел между персоналом ночного кафе, которое находится в ТЦ, и группой молодых людей. Один из парней 25-27 лет на вид вел себя особенно вызывающе. Неудивительно, что завязалась драка, сообщение о которой поступило в полицию.

На место прибыл внушающий страх наряд Росгвардии, однако даже они не произвели впечатления на дебошира. Уже примерно через десять минут агрессивно настроенный парень выскочил и открыл огонь из травматического пистолета по молодым людям, которые бросились врассыпную.

- Был изъят травматический пистолет и записи с камер видеонаблюдения, на которых достаточно отчетливо запечатлено произошедшее. Круг участников данного инцидента четко очерчен, установлено: кто принимал участие, идет работа по восстановлению полной и объективной картины произошедшего, - прокомментировал Кирилл Блинов, старший специалист по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску.

Утром после инцидента к врачам обратился молодой человек 1997 года рождения. Медики зафиксировали у парня ранение – пуля попала в руку. Ранение оказалось незначительным и молодого человека госпитализировать не стали.