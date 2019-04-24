В Хабаровском крае три школьницы пошли спасать лес от пожара и заблудились

Дело было после уроков. Три школьницы – ученицы школы №3 в Комсомольске-на-Амуре гуляли у Силинского парка, когда увидели, что в лесу тлеет трава. Отправились тушить, увлеклись и вдруг поняли, что стало темнеть, небо затянуло тучами, вокруг одни деревья, а дорогу назад найти они не могут. Перепуганный дети позвонили родителям, отец одной из школьниц отправился сам искать детей, бабушка – вызвала спасателей.

Стоит отметить, что Силинский парк - это настоящий реликтовый лес, расположенный в центре Комсомольска-на-Амуре между Центральным и Ленинским районами. Его площадь больше 50 гектаров, лес имеет статус памятника природы краевого значения, средний возраст деревьев здесь – от восьмидесяти до двухсот лет. Так что заблудиться в нем пара пустяков.

Вызов в Хабаровский поисково-спасательный отряд, филиал ДВРПСО, поступил в 17:20 минут по местному времени. Для того чтобы добраться до места происшествия сотрудникам понадобилось всего семь минут. В лесу они обнаружили отца, который самостоятельно искал девятилетних девочек.

- Мы сразу же позвонили школьницам, - рассказывает Евгений Грязнов, начальник Хабаровского отряда МЧС. – Но они так и не смогли объяснить, где находятся – четких ориентиров у них рядом не было, только березы, да осины. Пришлось подумать в какой части парка они могут находится. Выбрали ту, которая ближе к школе в которой девочки учились.

Также по телефону девочки упомянули, что слышат звук самолета, спасатели рекомендовали им идти в ту сторону, откуда слышен шум. Девочек постоянно ориентировали по телефону в результате они сами вышли из леса прямо навстречу поисковой группе. По времени поиск занял всего 17 минут.

Девчонкам прочитали краткую лекцию о том, как следует себя вести в лесу, куда надо звонить при обнаружении лесного пожара, и отпустили к родителям. Медицинская помощь школьницам не потребовалась.