2019-04-24T07:36:04+03:00
Здоровье

Стать донором - просто

Более 500 человек сдали кровь в рамках краевой «Недели добра»
Марина КАЛИНИНА
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Ежедневно компоненты крови переливаются 100-150 пациентам в 47 медицинских организациях Хабаровского края.Ежедневно компоненты крови переливаются 100-150 пациентам в 47 медицинских организациях Хабаровского края.
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Национальный День донора отметили в Хабаровском крае. К нему была приурочена акция «Неделя добра», организованная КГБУЗ «Станция переливания крови» министерства здравоохранения Хабаровского края при поддержке Молодежной общественной палаты при Законодательной думе Хабаровского края.

Участие в акции приняли 500 человек. Прежде всего, это молодежь Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Активней всего сдавали кровь студенты ДВГУПС, ТОГУ и ДВГМУ. Традиционно к донорскому марафону присоединились депутаты и сотрудники краевой Думы. Не остались в стороне и коллективы сотрудников УМВД и УФСИН по Хабаровскому краю.

- В связи с большим числом коллективов предприятий, желающих сдать кровь, донорский марафон продлен на неделю с 22 по 26 апреля. Свое участие в акции уже подтвердили коллективы Сбербанка, УФК по Хабаровскому краю, а также молодежный центр города Хабаровска, - сообщила Оксана Кожемяко, главный врач КГБУЗ «Станция переливания крови» министерства здравоохранения Хабаровского края.

В дни проведения акции удалось собрать 250 литров крови. Но, как объяснила Оксана Кожемяко, не вся она станет донорской. До 5% крови попадает в брак по причине выявления в ней антител и маркеров инфекций.

По словам Оксаны Кожемяко, кроме привлечения внимания к теме донорства, в рамках акции организаторы также выражают благодарность кадровым донорам и привлекают в их ряды «новобранцев» из числа здоровой молодежи.

Все доноры получают компенсацию на питание в размере 716,50 рублей - 5% от прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в регионе. Кроме этого, им предоставляется выходной в день сдачи крови и дополнительный день отдыха в течение года.

Чтобы стать донором, нужно прийти на станцию переливания крови в рабочие дни с 08:00 до 11:00. При себе необходимо иметь паспорт. Донором может стать человек, не имеющий хронических заболеваний, достигший 18 лет. Подробную информацию о противопоказаниях можно узнать по телефону: 8 (4212) 36-60-39 с 12:00 до 15:00 в рабочие дни и на официальном сайте www.spk-27.ru и в Instagram @kspk-27.

ИСТОЧНИК KP.RU

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