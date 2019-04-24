Кондиционеры в СИЗО, пытки и текущие крыши: общественники Хабаровска и всей России вышли на «Прямой разговор» с руководством службы исполнения наказаний

Это уже вторая прямая линия с руководством федеральной службы исполнения наказаний, за последние несколько лет. В этот раз в ней приняли участие представители общественных наблюдательных комиссий 83-х регионов России, в том числе и хабаровчане.

- Мы поднимали проблемы вещевого довольствия, гигиенических средств и, конечно, проблемы текущего ремонта, - рассказывает Виктория Макарчук, председатель общественной наблюдательной комиссии Хабаровского края по соблюдению прав человека в местах принудительного содержания. – В первом случае, из-за задержек с федеральным финансированием осужденные стали жаловаться, что им долго приходится ждать, чтобы получить самое необходимое – робу, ботинки, различные гигиенические средства. Что касается второго вопроса, то очень давно Хабаровскому краю не выделяются средства на текущий ремонт. А это протекающие крыши, сырость, грибок на стенах. Это очень вредно, отражается на здоровье и на качестве жизни осужденных. Если мы их перевоспитываем, они работают, то должны приходить не в хлев, а в нормальный отряд, где можно отдохнуть после трудового дня.

Кондиционеры в СИЗО, пытки и текущие крыши: общественники Хабаровска и всей России вышли на «Прямой разговор» с руководством службы исполнения наказанийФото: УФСИН по Хабаровскому краю

Это в принце все основные проблемы найденные общественниками в колониях и тюрьмах Хабаровского края за последний год.

- В последнее время много говорят о пытках в местах заключения, - делится Виктория Макарчук. – Мы, как только узнали об этом, сразу стали проверять. Искали тщательно, даже очень, пытались залезть во все углы какие только можно. Все время казалось, что что-то упускаем, но, к счастью, ни одного случая найти не удалось. Так что можно признать - в Хабаровском крае пыток и издевательств нет. Это очень радует.

Кондиционеры в СИЗО, пытки и текущие крыши: общественники Хабаровска и всей России вышли на «Прямой разговор» с руководством службы исполнения наказанийФото: УФСИН по Хабаровскому краю

Что касается других регионов, у них свои заботы – так наблюдательный совет Краснодарского края просит оснастить изоляторы кондиционерами. В регионе температуры летом подскакивают до +40 -50 градусов, в СИЗО, где множество людей сконцентрированы в небольшом пространстве, а окна маленькие и узкие это больше напоминает издевательства над людьми, вина которых зачастую еще не доказана.

- В Хабаровске тоже летом бывает жарко и душно, так что и у нас это актуально, - отмечает председатель наблюдательного совета. – Задавали вопросы, касающиеся лечения больных с туберкулезом, ВИЧ-инфекцией. Кстати, у нас ни одного случая смертности от туберкулеза за 2017 – 2018 годы не зафиксировано. Разговор шел о том, что бы законодательно инициировать принудительное лечение ВИЧ-больных, тех, кто отказывается от него. К сожалению, таких случаев, в колониях множество. Так же говорили, что неплохо было бы наладить оперативное оповещение родственников, если заключенный находится в штрафном изоляторе. А то получается так – люди приезжают на свидание, может быть даже в другой регион, а их не пускают, потому что тот к кому они приехали наказан. Вообще такие видеоконференции важны тем, что можно узнать о проблемах других краев и областей. Как правило, вопросы, которые задают отдельные регионы, характерны для всей остальной России.

Кондиционеры в СИЗО, пытки и текущие крыши: общественники Хабаровска и всей России вышли на «Прямой разговор» с руководством службы исполнения наказанийФото: УФСИН по Хабаровскому краю

Проблемы, кстати, решаются. Так на прошлой встрече хабаровчане докладывали об неприятной ситуации в колонии №1, где отсутствовала стоматологическая установка. Заключенным, вместо того чтобы лечить, просто вырывали зубы. В апреле об этом узнали в руководстве ФСИН, а в октябре установка в колонии уже появилась.

Вообще, как отмечают общественники, сегодня ситуация в исправительных учреждениях Хабаровского края кардинально отличается от той, что была еще десять лет назад. К осужденным стали относиться гораздо гуманнее, улучшились условия содержания и питания. Они, конечно, далеки от идеальных, но удовлетворительными их назвать уже можно.