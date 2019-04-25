Угол двухэтажного дома рухнул в Хабаровске

Обрушение квартиры на втором этаже произошло в доме по Карельской улице в Хабаровске. Угол дома рухнул 24 апреля в 21:42 вечера. На место тут же съехались экстренные службы. Жильцов пришлось эвакуировать, а дом отключить от всех коммуникаций.

Одноподъездная кирпичная «сталинка» была признана аварийной и находится под расселением. По предварительной информации, именно это и послужило причиной обрушения. В обрушившихся квартирах, по словам жильцов дома, никто не жил. Информации о пострадавших не поступало.

- Из соседних квартир эвакуировано четыре человека, точное число людей, проживающих в доме, мы сейчас уточняем. На время аварийно-спасательных работ в доме отключены электро- и водоснабжение. «Сталинка» не газифицирована, - прокомментировала Екатерина Потворова, пресс секретарь главка МЧС России по Хабаровскому краю.

На разборе завалов работают 27 человек и восемь единиц техники.