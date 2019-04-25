Пожар в общежитии на Сахалине: три человека погибли, четверо в больнице, больше 150 эвакуированы

На Сахалине ночью 25 апреля случился крупный пожар. Загорелось общежитие, где на тот момент находилось чуть меньше 200 человек. Большая часть из них сумела выбраться из горящей двухэтажки самостоятельно еще до приезда пожарных.

Здание загорелось ночью, жильцы в это время спалиФото: Комсомольская правда

- Сообщение о возгорании поступило в 3:27 по местному времени. Очевидцы сказали, что горит здание общежития строителей «Сахалинской ГРЭС-2» в селе Ильинское. Уже через семь минут первый пожарный расчет был на месте, - рассказывает Александр Ивельский, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Справиться с пламенем удалось лишь к десяти утраФото: Комсомольская правда

Приехав на место, спасатели увидели, что горит первый из двух этажей здания. Общежитие, обитое металлическими панелями, полыхало так, что свечение от огня виднелось на многие километры вдаль. Пожарные боролись с огнем и после рассвета. Справиться с пламенем удалось лишь к десяти утра. Огонь ликвидировали в 9:55. Здание выгорело полностью, металлическая обивка поплавилась, окна выгорели, железная крыша «поплыла».

Сейчас на месте работают сотрудники госпожарнадзораФото: Комсомольская правда

К сожалению, без жертв не обошлось. Кто-то получил травмы и ожоги, а кто-то погиб. Пламя унесло жизни трех человек. Пострадали пятеро, четверых после госпитализации оставили на лечение. В каком они состоянии - не уточняется. Еще одного человека медики отпустили лечиться домой после осмотра. Остальные отделались испугом.

Пожарные боролись с огнем и после рассветаФото: Комсомольская правда

- 160 жильцов эвакуировались до прибытия пожарных. Их разместили в жилом городке «СМК-68». Он находится в 3,5 километра от места пожара, - уточнил Александр Ивельский.

Здание выгорело полностью, металлическая обивка поплатилась, окна выгорели, железная крыша «поплыла»Фото: Комсомольская правда

Сейчас на месте работают сотрудники Госпожнадзора. Им предстоит выяснить причину возгорания. Там также находятся и следователи, которые проверяют наличие криминальной подоплеки в деле.