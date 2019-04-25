Пусть мама услышит: владелица зоопарка на Колыме приютила детеныша нерпы, который потерял родительницу и ждал помощи на берегу

25 апреля с самого утра на ногах сотрудники Магаданского филиала ДВРПСО. Очевидцы позвонили в ведомство и рассказали о том, что на берегу бухты Нагаева лежит одинокий детеныш нерпы. Малышу не больше трех недель. Об этом говорит его белый окрас, который лишь местами уступает серому цвету. Помощь подоспела оперативно. Спасатели приехали в бухту – нерпенок все еще был на том же месте. Вероятно, надеялся на то, что мама вернется за ним. Однако у людей на то было свое тревожное предположение.

Маму-тюленя могли съесть косатки, поэтому шансов снова встретить родительницу у детеныша практически не было. Тем не менее малыш не терял надежду. Даже когда спасатели пытались отпустить тюлененка в море. Он то и дело сопротивлялся, возвращаясь обратно на берег. На место, где он в последний раз видел маму.

Малышу не больше трех недель, весит он килограммов 15.Фото: ДВРПСО МЧС России

Спасатели были бессильны. Силой и техникой тут не решить проблему. Но бросать малыша, разумеется, никто не собирался. Душераздирающая история о том, как детеныш тюленя рискует погибнуть из-за того, что потерял маму, тут же разлетелась по всей области. О нерпененке даже узнали за ее пределами. В итоге на помощь пришла хозяйка местного зоопарка.

Тюлененок не хотел уходить в море, пока за ним не вернется мама.Фото: ДВРПСО МЧС России

- Мне сегодня позвонили сотрудники МЧС и сказали, что им некуда деть маленького белька. Ситуация там была сложная: малыша на берегу ждала либо гибель от острых зубов косатки, либо от пасти бродячих собак, - рассказывает корреспонденту «КП»-Хабаровск» Галина Козичева, владелица единственного на Колыме контактного зоопарка. - Мы в шоке от новости, до сих пор не знаем, что делать, но помочь согласились. Ему примерно 2-3 недели, а весит он килограммов 15. Активно линяет, злится, покусывает, обороняется, но гладить себя дает - ласковый. Проблема номер один – чем кормить. Пытаюсь найти специалистов, очень переживаю за него, он очень классный. Мне так кажется, а может мне так хочется верить, что мама жива и может еще вернуться.

Все попытки спасателей помочь малышу вернуться в родной дом не увенчались успехом.Фото: ДВРПСО МЧС России

И вот из дома, окруженного соленой водой, малыш переехал в зоопарк. Там у него есть бассейн, который наполнили океанскими водами для комфорта. Он даже несколько раз понырял, чем бы дитя ни тешилось. Его соседи теперь не пиявки и лягушки, а павлины, сазаны и еноты. Нерп он тут один. Сама же Галина прикладывает все усилия для того, чтобы найти профессионалов, способных помочь ей и ее новому жильцу. Перед собой она ставит одну задачу – сделать все, чтобы детеныш выжил.

На помощь поспешила хозяйка магаданского контактного зоопарка.Фото: ДВРПСО МЧС России

О ситуации уже знают специалисты из других регионов.Фото: ДВРПСО МЧС России

Его соседи теперь не пиявки и лягушки, а павлины, сазаны и еноты.Фото: ДВРПСО МЧС России