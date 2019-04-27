«Я почему должен в эти сказки и рассказки верить?»: глава Колымы лишил премий трех министров

Губернатор Магаданской области жестко отчитал региональное правительство. Сергей Носов обрушился с критикой на чиновников из-за того, что не все вовремя вносят данные о выполнении «майских указов» в государственные автоматизированные системы (ГАС) управления.

Рублем были наказаны министры труда, здравоохранения и культуры. Глава Колымы лишил их премий за апрель и подчеркнул, что вернет им денежное поощрение после того, как данные о выполнении «майских указов» будут внесены в ГАС.

- Исправите, посмотрим, в каком объеме будем премию выплачивать. Даже ругаться не буду, зачем нам портить отношения, когда все должно быть справедливо. Не внесли [данные в систему], ну, придется. Заставлять будем. Но тогда это будет учтено при начислении премии. Предупреждаю: не исправите - премий не будет, - сказал Сергей носов, губернатор магаданской области.

Глава министерства экономического развития региона Ирина Пеньевская попыталась объяснить, что система не всегда работает корректно. Не помогает даже обращение в службу технической поддержки. Однако губернатора Колымы это не убедило.

- Почему-то у кого-то система работает нормально. Я почему должен в эти сказки и рассказки верить?! Я не знаю, прокуратура там «за» или «против». Привлекут к ответственности - привлекут, - обрушился с критикой глава региона.

Теперь зарплаты чиновникам будут считать по новым правилам. Денежные поощрения будут напрямую зависеть от заполняемости систем. За одно невыполненное поручение министр лишится десяти процентов премии, за два - половины, за три - ста процентов.

А начисляться премия будет пропорционально выполненным поручениям и внесенным данным в системы. За 85 процентов заполняемости ГАСов чиновники получат десять процентов от своей обычной премии, за 90 — 50 процентов премии, за 95 — 75 процентов, и за 100 процентов выплатят полную сумму поощрения.

Соответствующий документ господин Носов подпишет после майских праздников.