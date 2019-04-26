Флешмоб прошел на аэрологической станции Хабаровского гидромета, неподалеку от Большого аэропорта. Торжественный запуск метеозонда – большого шара надутого водородом с весом всего в 250 граммов, закатанным в пенопласт прибором, был приурочен к юбилею гидрометеорологической службы Российской Федерации.

26 апреля 1834 года Император Николай I подписал специальный указ, согласно которому в Российской империи была создана Нормальная магнитно-метеорологическая обсерватория. Так ровно 185 лет назад возникла одна из самых необходимых в стране служб – гидрометеорологическая. Сегодня без данных о погоде не взлетят самолеты, не отправятся в плаванье корабли, не стартуют космические ракеты. Да что там, без сводки погоды даже на дачу не выехать.

В Хабаровске, метеорологи отметили 185-летний юбилей службы «Полетом в стратосферу»Фото: Борис КОКУРИН

Данные, на основе которых составляются прогнозы, добываются на множестве станций наблюдений, разбросанных по всему миру. Аэрологическая станция в Хабаровске - одна из них.

Запуск метеозондов происходит два раза в день, утром и вечером, одновременно по всему миру. Строго по часам большой, в прорезиненной оболочке шар наполненный легким газом, к которому прикреплен радиоприбор, взмывает в небо и поднимается на высоту от двадцати до тридцати тысячи метров, зафиксированный в Хабаровске рекорд – 39 километров.

В Хабаровске, метеорологи отметили 185-летний юбилей службы «Полетом в стратосферу»Фото: Борис КОКУРИН

Прибор, собственно сам зонд, крепится к шару на длинном, двадцатиметровом шнуре. Во время полета шнур постепенно разматывается. Сделано это для того, чтобы тень от раздувающегося на высоте шара не падала на прибор и не вносила неточности в измерения.

За летящим зондом следит специальная вращающаяся антенна, которая принимает данные – высоту, скорость ветра, влажность, температуру. Все это фиксируется компьютером, записывается в таблицу и отравляется в Москву, оттуда по всему миру. Вот так из небольших частей складывается общая карта движения воздушных масс на планете.

В Хабаровске, метеорологи отметили 185-летний юбилей службы «Полетом в стратосферу»Фото: Борис КОКУРИН

Именно поэтому 185-летие службы решили отметить запуском особых метеорологических зондов по всей Росси.

-В честь юбилея Росгидромет и решил устроить такой флешмоб - рассказывает Вячеслав Паршин, начальник Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, - Восточная половина России, от Уральских гор до Чукотки, запускает шары сейчас, одновременно с нами, западная половина страны – чуть позже. Аэрология это одна из важнейших составных частей гидрометеорологического обеспечения и хотелось бы, чтобы люди знали о работе наших специалистов немного больше.

В Хабаровске, метеорологи отметили 185-летний юбилей службы «Полетом в стратосферу»Фото: Борис КОКУРИН

Это не последний юбилей в этом году - в июне исполнится 85 лет Дальневосточному управлению гидрометеорологии, а через два года пятьдесят пятую годовщину отметит аэрологическая станция Хабаровска.