Отключения горячей воды в Хабаровске в 2019 году: когда начнутся, график отключений

Не успели горожане порадоваться быстро завершившимся апрельским температурным испытаниям на ТЭЦ - как подоспели гидравлические. На этот раз отключения горячей воды в Хабаровске в 2019 году продлятся, увы, не несколько дней, и охватят собой не пользователей одной единственной ТЭЦ, а весь город - поэтому придется запастись тазиками, кастрюльками, и, самое главное, терпением.

- Сезон гидравлических испытаний тепловых сетей можно считать открытым, - сообщила сотрудник пресс-службы «Хабаровской теплосетевой компании» Анна Никитенко. -Трубы будут испытывать на прочность гидравлическим методом, многократно повышая давление в системе, это позволит выявить изношенные и слабые участки с тем, чтобы за лето их отремонтировать.

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В ХАБАРОВСКЕ В 2019 ГОДУ ПО РАЙОНАМ

ТЭЦ - 2 с 6 по 8 мая

Первыми проверке на механическую прочность подвергнутся сети зоны ТЭЦ-2. В этот период горячей воды не будет в следующих районах:

Кировский в границах улиц: Амурский бульвар - Джамбула - Металлистов - Тихоокеанская-Истомина - Амурский бульвар;

Центральный в границах улиц: Амурский бульвар - Шеронова - Ленина от площади Блюхера до Шевченко - Гамарника (нечетная сторона);

Индустриальный в границах улиц: Калинина - переулок Доступный - Волочаевская - Гамарника (четная сторона).

ТЭЦ-1 с 13 по 17 мая

Следом пройдут испытания на трубопроводах зоны Хабаровской ТЭЦ-1. На этот период без горячей воды останутся потребители следующих районов:

Индустриальный - (за исключением квартала домов от переулка Доступного до улицы Гамарника);

Частично горячей воды не будет в Центральном районе - в границах улиц Гамарника (четная сторона) - Карла Маркса - Гоголя;

Железнодорожный - район «Хабаровск-2», улицы Аэродромная, Целинная, район улиц Геодезическая, Промывочная, Шмаковская, ДОСы, Костромская, Промышленная, а также в поселках Ильинка и Ракитное.

С 13 по 19 мая отключения горячей воды в Хабаровске 2019 затронут село Некрасовка в связи с испытаниями трубопроводов и ремонтом на Некрасовской котельной.

ТЭЦ-3 с 20 по 24 мая

В указанный период будет приостановлено горячее водоснабжение потребителей в следующих районах:

Краснофлотском;

Центральном в границах улиц: Амурский бульвар - Ленинградская - Ленина - Постышева;

Кировском в границах улиц: Амурский бульвар - Шмидта - Шелеста - Воронежская - Ленинградская;

Железнодорожном, за исключением потребителей по улицам Аэродромная, Целинная, Геодезическая, Промывочная, Шмаковская, Костромская, ДОСы, район «Хабаровск-2» (они обеспечены горячим водоснабжением от Хабаровской ТЭЦ-1).

С 20 по 26 мая горячее водоснабжение будет отсутствовать у жителей по улице имени Подгаева.

ВАЖНО

Хабаровская теплосетевая компания напоминает, что во время гидравлических испытаний горожанам следует быть предельно внимательными в связи с возможностью образования дефектов на теплосетях. При обнаружении проседания грунта или выхода воды на поверхность не нужно пытаться пересечь участок на транспорте или пешком. Также стоит воздержаться от парковки автомобилей вблизи теплотрасс. Во всех случаях возникновения опасности необходимо сообщить об этом в диспетчерскую службу ХТСК по телефону: 8 (4212) 36-35-16 либо в единую службу спасения по номеру 112.