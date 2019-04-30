Проблемы здравоохранения нужно решать сообща

Организация оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями и льготное лекарственное обеспечение - главные вопросы, стоящие на повестке Общественного совета при Минздраве Хабаровского края в 2019 году.

На последнем заседании Совета, которое прошло 16 апреля, обсуждались вопросы борьбы с онкологией в Хабаровском крае. Ключевую роль в ней играет ранняя диагностика заболеваний. Чтобы сократить ее сроки и повысить качество исследований, на базе многопрофильных больниц планируется создать пять центров амбулаторной онкологической помощи. Они будут оснащены полным спектром оборудования, необходимого для комплексной и быстрой диагностики основных видов злокачественных новообразований.

- Совет рекомендовал администрации КГБУЗ «Краевой клинический центр онкологии» пересмотреть организацию работы поликлиники, ввести квотирование записи для пациентов из районов края, чтобы максимально сократить сроки ожидания приема, - сообщила Оксана Кожемяко, председатель Совета.

Кроме этого, решено обсудить с ректором ДВГМУ вопрос об организации самостоятельной кафедры онкологии.

По словам Оксаны Кожемяко, Совет уделяет большое внимание работе с обращениями граждан. Он помогает в решении проблем, с которыми сталкиваются пациенты, оценке эффективности действующего законодательства, а также позволяет донести общественное мнение до органов власти.

Каждый житель Хабаровского края может направить свое обращение через сайт Министерства здравоохранения Хабаровского края zdrav.khv.gov.ru, оставив его на странице «Общественный контроль».