Проблемы здравоохранения нужно решать сообща
Организация оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями и льготное лекарственное обеспечение - главные вопросы, стоящие на повестке Общественного совета при Минздраве Хабаровского края в 2019 году.
На последнем заседании Совета, которое прошло 16 апреля, обсуждались вопросы борьбы с онкологией в Хабаровском крае. Ключевую роль в ней играет ранняя диагностика заболеваний. Чтобы сократить ее сроки и повысить качество исследований, на базе многопрофильных больниц планируется создать пять центров амбулаторной онкологической помощи. Они будут оснащены полным спектром оборудования, необходимого для комплексной и быстрой диагностики основных видов злокачественных новообразований.
- Совет рекомендовал администрации КГБУЗ «Краевой клинический центр онкологии» пересмотреть организацию работы поликлиники, ввести квотирование записи для пациентов из районов края, чтобы максимально сократить сроки ожидания приема, - сообщила Оксана Кожемяко, председатель Совета.
Кроме этого, решено обсудить с ректором ДВГМУ вопрос об организации самостоятельной кафедры онкологии.
По словам Оксаны Кожемяко, Совет уделяет большое внимание работе с обращениями граждан. Он помогает в решении проблем, с которыми сталкиваются пациенты, оценке эффективности действующего законодательства, а также позволяет донести общественное мнение до органов власти.
Каждый житель Хабаровского края может направить свое обращение через сайт Министерства здравоохранения Хабаровского края zdrav.khv.gov.ru, оставив его на странице «Общественный контроль».
ИСТОЧНИК KP.RU