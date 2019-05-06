2019-05-06T12:39:53+03:00
Трагедия в Шереметьеве

Из-за трагедии в аэропорту Шереметьево задержан рейс из Хабаровска в Москву

Известно, что на борту Суперджета погибли больше 40 человек [видео]
Элина ОГАНЕСЯН
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Из-за трагедии в аэропорту Шереметьево задержан рейс из Хабаровска в МосквуИз-за трагедии в аэропорту Шереметьево задержан рейс из Хабаровска в МосквуФото: REUTERS
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О трагедии, которая случилась вчера, пятого мая, вечером, уже знает вся страна. Сухой Суперджет, на борту которого находились 78 человек, загорелся при экстренной посадке в аэропорту Шереметьево. Приземлиться он должен был в Мурманске, но из-за непредвиденных обстоятельств (каких именно – предстоит выяснить следователям) воздушное судно вернулось в Москву, но при аварийной посадке загорелось.

Пока экипаж Суперджета самоотверженно спасал пассажиров, сами пассажиры больше волновались за свою ручную кладь. Итог оказался крайне трагичным. Сперва была информация о 13 погибших. Чуть позже СК обнародовал полный список – 41 человек, которых уже нет в живых из-за пожара в самолете. Сейчас следователи занимаются выяснением всех деталей произошедшего с Суперджетом.

Тем временем в аэропорту Хабаровска из-за трагедии в Москве задержали рейс в Шереметьево.

- Действительно, из-за ЧП, которое случилось в Москве, из Хабаровска в Шереметьево задержан один рейс ФВ 6298, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Юлия, диспетчер справочной хабаровского аэропорта. - Он должен был вылететь в 13:35, но отправится в столицу в 16:00. Информация о количестве пассажиров этого рейса не уточняется. На данный момент в хабаровском аэропорту нет отмененных рейсов в Москву.

В аэропортах камчатского города Елизово и Южно-Сахалинска никаких задержек и отмененных рейсов в Шереметьево нет. Все работают в штатном режиме.

В Шереметьево загорелся самолет рейса Москва - Мурманск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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