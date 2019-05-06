Сергей Фургал сокращает должность бывшего министра

В Хабаровском крае перестановки в правительстве не прекращаются даже спустя восемь месяцев руководства регионом Сергеем Фургалом. На этот раз в поле зрения губернатора снова попал Николай Крецу и его комитет, который раньше был министерством. Расформировали его еще зимой. Сейчас же решили отказаться и от комитета.

- Сергей Фургал подписал распоряжение о реорганизации комитета торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края путем присоединения к министерству сельского хозяйства края, - отметили в региональном правительстве.

В Белом доме уточнили, что сделано это для того, чтобы повысить эффективность работы в сфере деятельности комитета. Само министерство теперь тоже будет носить другое название. Его переименовали в министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности.

Однако источники сообщают, что между главой региона и бывшим министром возник конфликт на почве передачи полномочий в области лицензирования и декларирования алкогольной продукции. Теперь этим занимается главное управление регионального государственного контроля и лицензирования Хабаровского края.

Также есть информация, что губернатору стали массово жаловаться на председателя комитета, что тот якобы просит деньги за «входной билет» на ярмарку-выставку «Наш выбор 27». При этом, по некоторым данным, расценки доходили до ста тысяч рублей. Тем не менее, несмотря на реорганизацию комитета, занимающегося организацией масштабного мероприятия, народная ярмарка состоится, как и планировалось.