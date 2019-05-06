2019-05-06T10:32:05+03:00
Политика

Сергей Фургал сокращает должность бывшего министра

Губернатор решил уволить Николая Крецу
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Сергей Фургал сокращает должность бывшего министраСергей Фургал сокращает должность бывшего министраФото: Мария ИГНАТЬЕВА
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае перестановки в правительстве не прекращаются даже спустя восемь месяцев руководства регионом Сергеем Фургалом. На этот раз в поле зрения губернатора снова попал Николай Крецу и его комитет, который раньше был министерством. Расформировали его еще зимой. Сейчас же решили отказаться и от комитета.

- Сергей Фургал подписал распоряжение о реорганизации комитета торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края путем присоединения к министерству сельского хозяйства края, - отметили в региональном правительстве.

В Белом доме уточнили, что сделано это для того, чтобы повысить эффективность работы в сфере деятельности комитета. Само министерство теперь тоже будет носить другое название. Его переименовали в министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности.

Однако источники сообщают, что между главой региона и бывшим министром возник конфликт на почве передачи полномочий в области лицензирования и декларирования алкогольной продукции. Теперь этим занимается главное управление регионального государственного контроля и лицензирования Хабаровского края.

Также есть информация, что губернатору стали массово жаловаться на председателя комитета, что тот якобы просит деньги за «входной билет» на ярмарку-выставку «Наш выбор 27». При этом, по некоторым данным, расценки доходили до ста тысяч рублей. Тем не менее, несмотря на реорганизацию комитета, занимающегося организацией масштабного мероприятия, народная ярмарка состоится, как и планировалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Вячеслав Никонов - об идее вывести в Киеве «Бессмертный полк» жертв сталинских репрессий: 9 мая для Зеленского станет «моментом истины”. С кем он выйдет на улицы и выйдет ли?
Об этом глава Комитета Госдумы по науке и образованию, президент Фонда "Политика" - в эфире Радио "Комсомольская правда" [видео]
Михаил Грушевский: Из солидарности с Милоновым готов работать больше, но боюсь россияне не поддержат...
Популярный сатирик и пародист прокомментировал «Комсомолке» инициативу депутата Виталия Милонова о том, что россиянам было бы неплохо зимой работать поменьше, а летом - поинтенсивнее
Новости 24
В родительский день в Комсомольске будут курсировать спецавтобусы
Вор-металлист в Хабаровске утащил казан не для того, чтобы готовить еду
В Петропавловский монастырь в Хабаровском крае можно добраться на бесплатном автобусе
Старая труба оказалась причиной беспощадного пожара в бане в ЕАО
Хабаровчанин сильно удивился, когда услышал шаги в пустой квартире
На малый бизнес в Хабаровском крае готовы потратить больше 19 миллионов рублей
«Герои России, какими их не видел никто» в Хабаровске
В Хабаровске принимают документы от молодых семей на жилищную субсидию
Сельчанин на Камчатке забил топором приятеля из-за выпитого алкоголя
На юге Хабаровского края закончилась весенняя охота на водоплавающую дичь
На «Живую историю» и «Уссурийский фронт» в Хабаровском крае получили гранты
Нарколаборатория работала прямо в квартире хабаровчанина