День Победы 9 мая 2019 года в Хабаровске: программа мероприятий, куда сходить, что посмотреть

День Победы 9 мая 2019 года в Хабаровске, как и всегда, планируют отметить с размахом. В городской администрации разработали план-программу мероприятий, значительная часть которых пройдет не только 9 числа, но и с 6 по 8 мая. Посетить праздничные концерты, мастер-классы, флешмобы и торжественные мероприятия можно всей семьей.

6 МАЯ

16:00 - в КСК «Арсеналец» состоится встреча поколений «Подвигу жить в веках».

В это же время в Краснофлотском районе центр работы с населением «Диалог» по адресу ул. Руднева, 35, проведет турнир по шахматам и шашкам среди ветеранов.

7 МАЯ

9:30 - в Индустриальном районе состоится торжественная церемония принятия воспитанников детского сада №204 в военно-патриотическое движение.

14:00 - пройдет церемония награждения победителей смотра-конкурса патриотической направленности «Во славу отцов и Отечества» на мемориальном комплексе площади Славы.

15:00 - в КСК «Арсеналец» состоится торжественная встреча поколений «За подвиг Вас благодарим!», посвященная 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

16:00 - в ГДК на улице Ленина, 85, организуют торжественный прием мэром города ветеранов Великой Отечественной войны.

8 МАЯ

11:00 - в Кировском районе пройдет торжественный митинг с церемонией возложения цветов к памятнику рабочим и служащим завода «Дальдизель», погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В это же время в Краснофлотском районе проведут церемонию возложения цветов:

- к памятнику рабочим завода №179, погибшим в годы ВОВ (Территория завода №179, ул. Портовая);

- к мемориалу «Морякам - Амурцам», погибшим в годы Великой Отечественной войны (ул. Ильича);

- к могиле героя Советского Союза Н.И. Голубкова, краснофлотцев Патрушева, Тюрина (ул. Руднева, 70);

- к памятнику рабочим и служащим завода им. С.М. Кирова (ул. Руднева, 68);

- к мемориалу «Бронекатер 302» (ул. Тихоокеанская);

- к памятнику Советскому солдату в поселке Березовка.

12:00 - в Краснофлотском районе, в парке ДОФ пройдет состязание по спортивному ориентированию «Спортивный лабиринт».

В это же время в Индустриальном районе возложат цветы к «Обелиску 40 лет Победы».

14:00 - в парке «Северный» состоится легкоатлетическая эстафета среди команд образовательных учреждений, посвященная Дню Победы.

15:00 - в ДК по улице Световая, 9, пройдет праздничный концерт «В лесу прифронтовом», посвященный Дню Победы.

9 МАЯ

10:00 - начнется День Победы 9 мая 2019 года в Хабаровске, разумеется, с парада войск Хабаровского гарнизона, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Место проведения традиционно - площадь имени В.И. Ленина.

Парад продолжит праздничное шествие ветеранов войны и труда, общественности города к мемориальному комплексу на площади Славы.

11:00 - стартует ожидаемое и любимое многими горожанами шествие «Бессмертного полка». Колонны пройдут от площади Ленина по улице Муравьева-Амурского и Тургенева к площади Славы после завершения парада.

15:00 - праздничным концертом порадует горожан Дом культуры «Русь» по улице Герцена, 2.

16:00 - в День Победы 9 мая 2019 года в Хабаровске в парке «Диниамо» пройдет концертная программа на сцене «ракушка».

18:00 - на площади начнется «Майский вальс». Сто танцевальных пар в возрасте от шести лет одновременно исполнят прекрасный танец, а полюбоваться вальсирующими приглашают всех желающих.

19:00 - на площади «Город воинской славы» состоится акция «Огни Победы», во время которой жители и гости Хабаровска выстроятся в даты «1941 - 1945», которые затем преобразуются в слово «Помним». В завершение участники продекламируют «Хабаровск помнит» и передадут эстафету другому городу.

Праздничный салют в День Победы 9 мая 2019 года в Хабаровске начнется на набережной стадиона имени Ленина в 22:00.