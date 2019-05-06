«В этот час мы разделяем боль от утраты и скорбим вместе с родными»: Сергей Фургал отреагировал на авиакатастрофу в Шереметьево

В столичном аэропорту Шереметьево 5 мая случилась трагедия – авиакатастрофа, унесшая жизни 41 человека. В самолет, вылетевший из Москвы в Мурманск, ударила молния. По имеющимся данным, бортовое оборудование отказало, экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. При аварийной посадке Суперджет загорелся, часть людей стала заложниками обстоятельств. По одной из версий, 41 человек погибли из-за того, что пассажиры начали доставать ручную кладь, мешая тем самым выбраться другим.

Родным и близким сегодня приносят соболезнования не только близкие и родные, но и совсем незнакомые люди, которые небезразличны к трагедии. К ним присоединился и глава Хабаровского края.

- От имени жителей Хабаровского края и от меня лично примите искренние и глубокие соболезнования в связи с авиакатастрофой, произошедшей в столичном аэропорту Шереметьево. В этот трудный час мы разделяем боль от невосполнимой утраты и скорбим вместе с родными и близкими погибших, - написал в телеграмме губернатору Мурманской области Сергей Фургал.

К губернатору присоединились и местные полицейские, написав в своем профиле в инстаграм, что скорбят вместе с семьями и близкими погибших.