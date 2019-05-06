2019-05-06T15:10:26+03:00
Трагедия в Шереметьеве

«В этот час мы разделяем боль от утраты и скорбим вместе с родными»: Сергей Фургал отреагировал на авиакатастрофу в Шереметьево

Глава Хабаровского края направил в Мурманск телеграмму с соболезнованиями
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
EAST «В этот час мы разделяем боль от утраты и скорбим вместе с родными»: Сергей Фургал отреагировал на авиакатастрофу в ШереметьевоEAST «В этот час мы разделяем боль от утраты и скорбим вместе с родными»: Сергей Фургал отреагировал на авиакатастрофу в ШереметьевоФото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

В столичном аэропорту Шереметьево 5 мая случилась трагедия – авиакатастрофа, унесшая жизни 41 человека. В самолет, вылетевший из Москвы в Мурманск, ударила молния. По имеющимся данным, бортовое оборудование отказало, экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. При аварийной посадке Суперджет загорелся, часть людей стала заложниками обстоятельств. По одной из версий, 41 человек погибли из-за того, что пассажиры начали доставать ручную кладь, мешая тем самым выбраться другим.

Родным и близким сегодня приносят соболезнования не только близкие и родные, но и совсем незнакомые люди, которые небезразличны к трагедии. К ним присоединился и глава Хабаровского края.

- От имени жителей Хабаровского края и от меня лично примите искренние и глубокие соболезнования в связи с авиакатастрофой, произошедшей в столичном аэропорту Шереметьево. В этот трудный час мы разделяем боль от невосполнимой утраты и скорбим вместе с родными и близкими погибших, - написал в телеграмме губернатору Мурманской области Сергей Фургал.

К губернатору присоединились и местные полицейские, написав в своем профиле в инстаграм, что скорбят вместе с семьями и близкими погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Пожар в аэропорту «Шереметьево»: погибли более 40 человек»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Сокрытия фактов по авиакатастрофе не допустим". В Думе прокомментировали трагедию самолета SSJ-100 в Шереметьево
Зампред комитета Госдумы по транспорту Александр Старовойтов пояснил «КП», станет ли нижняя палата парламента рассматривать вопрос об эксплуатации самолетов такого типа в России [видео]
Новости 24
В родительский день в Комсомольске будут курсировать спецавтобусы
Вор-металлист в Хабаровске утащил казан не для того, чтобы готовить еду
В Петропавловский монастырь в Хабаровском крае можно добраться на бесплатном автобусе
Старая труба оказалась причиной беспощадного пожара в бане в ЕАО
Хабаровчанин сильно удивился, когда услышал шаги в пустой квартире
На малый бизнес в Хабаровском крае готовы потратить больше 19 миллионов рублей
«Герои России, какими их не видел никто» в Хабаровске
В Хабаровске принимают документы от молодых семей на жилищную субсидию
Сельчанин на Камчатке забил топором приятеля из-за выпитого алкоголя
На юге Хабаровского края закончилась весенняя охота на водоплавающую дичь
На «Живую историю» и «Уссурийский фронт» в Хабаровском крае получили гранты
Нарколаборатория работала прямо в квартире хабаровчанина