Валерий Лебеда покинул пост первого заместителя мэра Хабаровска по инвестиционному развитию

В Хабаровске произошли кадровые изменения в городской администрации. Свой пост покинул Валерий Лебеда. Он занимал должность исполняющего обязанности заместителя главы города. В мэрии он проработал с 1995 года. По имеющейся информации, чиновник уходит по собственно желанию. Источник сообщает, что Валерий Лебеда переходит работать в другое место.

В пресс-службе администрации города информацию об увольнении Валерия Лебеды подтвердили, а также вспомнили его заслуги перед городом. По словам собеседника "КП-Хабаровск", благодаря работе чиновника в Хабаровске удалось возродить индустрию кинопоказа. Новую жизнь начали четыре кинотеатра. Он также способствовал созданию городской газеты и телевидения.

- Среди реализованных проектов Валерия Лебеды – «Парк Северный», где располагается одна из визитных карточек краевой столицы – храм преподобного Серафима Саровского, и площадь перед железнодорожным вокзалом Хабаровска. Он также активно занимался восстановлением городских бань, созданием социальной торговли, реконструкцией детского парка, - отметили в пресс-службе городской администрации.

В разные годы Валерий Лебеда занимал посты заместителя мэра – директора департамента муниципальной собственности, вице-мэра, а с 2017 года - заместителя мэра Хабаровска по инвестиционному развитию.

За свою трудовую деятельность Валерий Лебеда неоднократно был отмечен благодарностями, почетными грамотами губернатора Хабаровского края, в 2011 году награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, в 2013 году ему вручили медаль министра обороны России «Участнику борьбы со стихией на Амуре» и медаль МЧС РФ «За отличие в ликвидации последствий ЧС».