Последствия шашлычных выходных: за майские праздники пожарные 500 раз выезжали тушить палы в Хабаровском крае

Майские праздники уже позади. Теперь настала пора поговорить о последствиях. Все мы поехали на выходные на свои дачи и выезжали на природу, чтобы пожарить шашлыки. Погода была чудная, праздник удался, и все наелись мяса, но вот о технике безопасности в пожароопасный сезон все напрочь позабыли. Как итог – города, объятые дымом, и сотни задыхающихся от едкого запаха гари горожан.

Печальные цифры накануне обнародовала пресс-служба правительства Хабаровского края. Только за минувшую выходную неделю тушить палы пожарные выезжали около 500 раз. Больше других отличились Амурский, Нанайский, Комсомольский и Хабаровский районы. Разумеется, краевой центр в списке не на последнем месте. Например, в пригороде Хабаровска на уже знаменитых пожарами островах Дачный и Кабельный горела не только трава, но и садовые участки.

- Спасатели МЧС были вынуждены применить на левобережье вертолеты и самолет Бе-200. Потушить многочисленные палы без помощи специальной авиации не удавалось. В результате оперативных действий термоточки ликвидировали. Никто не пострадал, так как дачники оперативно покинули свои участки, однако в огне сгорели дачные постройки, - сообщили в комитете правительства края по гражданской защите.

Более того, как отмечают в краевом управлении лесами, не менее сложная ситуация сложилась в лесах региона. Каждый день в тайге специалисты фиксируют от 10 до 20 возгораний. Конечно, все очаги находятся рядом с поселками. Очередное прямое доказательство того, что горим по своей вине. А потом задыхаемся, жалуясь на едкий запах гари.

- В минувшую субботу у нас в регионе действовали 25 лесных пожаров на площади более 2,5 тысячи гектаров, - рассказывает Сергей Бутин, и.о. заместителя начальника краевого управления лесами. - Все они были ликвидированы. Но уже к понедельнику возникли еще 13 термоточек. Сейчас их тушат 162 человека, используются 33 единицы техники. Пожары действуют в Амурском, Ванинском, Вяземском, Комсомольском, имени Лазо, Нанайском и Солнечном районах.

Напомним, что в девяти районах края в самом разгаре особый противопожарный режим. Это значит, что наказывать горожан за игнорирование правил пожарной безопасности будут рублем, притом в двойном размере.