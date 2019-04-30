«Ковбоям здесь не место»: как хабаровские предприятия «Полиметалла» закрепляют знания о производственной безопасности

«Мама, я надел каску!»

Якобы на производство проникли ковбои, которые очень профессионально маскируются под прилежных сотрудниковФото: Мария ИГНАТЬЕВА

Хабаровский офис «Полиметалла» на час превратился в форт Баярд с загадками и заковыристыми заданиями. Шесть команд - взрослые мужчины в рубашках и галстуках, женщины в строгой деловой одежде - сочиняли стихи, записывали видео и играли в мимов, выполняя задания из «крокодила».

Взрослые мужчины в рубашках и галстуках, женщины в строгой деловой одежде - сочиняли стихи, записывали видео и играли в мимов, выполняя задания из «крокодила»Фото: Мария ИГНАТЬЕВА

Этот квест посвятили Всемирному дню охраны труда. Именно поэтому все задания были связаны с техникой безопасности. А называется он «Ковбоям здесь не место». Причём в термин «ковбойство» в компании вкладывают вполне определенный смысл.

Взрослые мужчины в рубашках и галстуках, женщины в строгой деловой одежде - сочиняли стихи, записывали видео и играли в мимов, выполняя задания из «крокодила»Фото: Мария ИГНАТЬЕВА

Игра "Крокодил" была не обычной, а тематической - с вопросами о технике безопаасностиФото: Мария ИГНАТЬЕВА

- Ковбои - так мы называем бедоносцев, кто демонстрирует рискованное поведение на производстве, - объясняет Сергей Савин, начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности ХФ АО «Полиметалл УК». – Применение средств индивидуальной защиты и соблюдение правил – это гарантия безопасности любого сотрудника, будь ты водителем, директором или проходчиком. Раньше бывали случаи, что сотрудники (особенно этим грешили менеджеры), пренебрегая правилами ношения спецодежды, появлялись на промплощадке в джинсах. А джинсы кто у нас носит? Ковбои! С ними-то и боремся. Мы пришли к выводу: когда человек в форме игры проникается вопросами безопасности, его заинтересованность и вовлеченность в эти процессы возрастает. Квест не отменяет инструктажи и тестирование, сегодня наша цель не просто развлечь сотрудников, а в форме игры закрепить уже давно выученные правила безопасного поведения на производстве.

Одним из заданий было сочинить и прочитать стихФото: Мария ИГНАТЬЕВА

Вот так и появилась легенда у квеста. Якобы на производство проникли ковбои, которые очень профессионально маскируются под прилежных сотрудников. Участникам нужно было найти и разоблачить ковбоев, что еще интереснее – доказать, что и сами они не ковбои. Тут в бой шли смекалка, креативность и знание правил.

- Было весело. И знания показали, и творчество проявили. Сплотились, хотя и момент конкуренции был, - делится впечатлениями Денис, только что отыгравший за одну из команд.

Хабаровский офис «Полиметалла» на час превратился в форт Баярд с загадками и заковыристыми заданиямиФото: Мария ИГНАТЬЕВА

Несмотря на то, что задания участники получили лишь утром. «Зачет» получили абсолютно все команды.

Команды общими усилиями проходили заданияФото: Мария ИГНАТЬЕВА

Красота за безопасность

В компании большое значение уделяют безопасности своих сотрудников. «Полиметалл» стремится к нулевому травматизму на производстве. Ношение средств индивидуальной защиты (СИЗ) на промплощадках обязательно.

Конечно, девушкам помогли профессионалы

Для того, чтобы показать, что средства индивидуальной защиты могут быть не только безопасными и удобными, но ещё и красивыми, устроили необычную акцию. Так появился фотопроект «Мисс в СИЗ», в котором активное участие приняли сотрудницы двух хабаровских предприятий компании – «Ресурсы Албазино» и Амурского гидрометаллургического комбината.

В «Полиметалле» стремятся безопасность сделать общей заботой

- Идея фотосессии - показать, что в любой спецодежде можно выглядеть красиво, чувствовать себя удобно и уверенно. Современные средства индивидуальной защиты предусматривают всё до мелочей, они продуманнее любого гаджета. Даже сантиметры пяточки на ботинке проработаны до мельчайших деталей, - рассказывает Кирилл Бородин, заместитель главного инженера «Ресурсов Албазино».

Вскоре фото улыбающихся коллег в полной экипировке появятся на специализированных выставках, постерах и на страницах корпоративной газеты «Северная широта»

Рядовому обывателю сложно представить, как девушка может красиво выглядеть в средствах индивидуальной защиты: касках, масках, перчатках, ботинках и рабочих комбинезонах. Но этот стереотип легко разрушается. Лаборанты, гидрометаллурги, геологи и водители 90-тонных Komatsu – команда фотомоделей «Полиметалла». Конечно, девушкам помогли профессионалы. Пока известный московский фотограф выставлял свет и настраивал камеру, визажисты наводили красоту: делали девушкам прически, макияж.

Безусловно, всем девушкам было очень приятно такое преображение

И в Амурске, и на месторождении Албазино наши модели одинаково реагировали на участие в проекте. Безусловно, всем им было очень приятно такое преображение.

Рядовому обывателю сложно представить, как девушка может красиво выглядеть в средствах индивидуальной защиты, но этот стереотип легко разрушается

Вскоре фото улыбающихся коллег в полной экипировке появятся на специализированных выставках, постерах и на страницах корпоративной газеты «Северная широта». Фэшн-сессия прошла не только в Хабаровском крае, но и в Магаданской области. К проекту присоединятся и другие регионы присутствия «Полиметалла».

Фэшн-сессия прошла не только в Хабаровском крае, но и в Магаданской областиФото: Мария ИГНАТЬЕВА

Две ноги, одна рука

- Каждая производственная травма – настоящая трагедия. К счастью, у нас такое случается редко, - рассказывает Ксения Кутурова, руководитель проектов по внутренним коммуникациям ХФ АО «Полиметалл УК».

В «Полиметалле» стремятся безопасность сделать общей заботой. Считается нормальным, если, коллеги напоминают друг другу о необходимости надеть каску, защитные очки или перчатки. При этом у каждого работника должно быть чувство ответственности за себя. Несколько лет назад на предприятиях «Полиметалла» ввели карты ЕОР (ежесменной оценки рисков. - Прим. ред.). Смена каждого сотрудника начинается именно с определения рисков на собственном рабочем месте. И если условия не соответствуют критериям безопасности, то к своим обязанностям он приступает лишь тогда, когда риск несчастного случая будет устранён. Так в «Полиметалле» демонстрируют, что безопасность и здоровье важнее любых показателей и планов. Пересмотреть план можно, вернуть жизнь – нет.

Со временем люди сами стали проявлять инициативу, озвучивая свои идеи по улучшению условий труда и безопасности на рабочем месте, для отображения в картах ЕОР. Это одна из функций карт. Работники предлагают новшества по совершенствованию существующей системы. Причем лучшие предложения поощряют.

- Мы даже разработали тренинг, где учим руководителей, как правильно давать обратную связь сотрудникам по любым вопросам, связанным с охраной труда, - говорит Ксения Кутурова.

Более того, в компании видят в первых лицах своих предприятий проводников идеологии безопасного поведения на производстве. В прошлом году руководители подписали личные обязательства, в которых гарантировали всем сотрудникам безопасный труд и обеспечение всеми средствами индивидуальной защиты.

- Мероприятия по охране труда мы стараемся проводить в интересном формате. Читать инструкции, слушать скучные лекции - это неинтересно, поэтому стараемся использовать современные методы. А для продвижения своей идеологии используем даже соцсети, - добавила Ксения.

Всего в Хабаровском крае в Полиметалле работают около 2,5 тысяч человек. Для многих правила безопасного поведения на производстве взяты на вооружение в обычную жизнь.

- В быту мой личный риск – лестницы, как и для многих, наверное. Легко споткнуться или упасть. Когда только пришла в «Полиметалл», на одном из объектов увидела плакаты о правиле трёх точек опоры при передвижении по лестницам. Теперь в моём случае это правило работает уже на автомате, - приводит жизненный пример Ксения.

Или сотрудники подземного рудника рассказывают, что, вернувшись с вахты домой, под кроватью тапки ищут, но не могут понять почему так темно. Уже привыкают, что на голове всегда каска с фонариком. Отточенные до автоматизма правила техники безопасности – идеальный расклад. А достичь этого можно, используя большой арсенал инструментов, который в компании пополняется год от года.