2019-04-30T12:39:20+03:00
Общество

«Ковбоям здесь не место»: как хабаровские предприятия «Полиметалла» закрепляют знания о производственной безопасности

Квесты, фотосессии и поощрения – нескучное дополнение к инструктажу по ОТ и ПБ [фото]
Мирослава КИМ
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«Ковбоям здесь не место»: как хабаровские предприятия «Полиметалла» закрепляют знания о производственной безопасности«Ковбоям здесь не место»: как хабаровские предприятия «Полиметалла» закрепляют знания о производственной безопасностиФото: Мария ИГНАТЬЕВА
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«Мама, я надел каску!»

Якобы на производство проникли ковбои, которые очень профессионально маскируются под прилежных сотрудников Фото: Мария ИГНАТЬЕВА

Якобы на производство проникли ковбои, которые очень профессионально маскируются под прилежных сотрудниковФото: Мария ИГНАТЬЕВА

Хабаровский офис «Полиметалла» на час превратился в форт Баярд с загадками и заковыристыми заданиями. Шесть команд - взрослые мужчины в рубашках и галстуках, женщины в строгой деловой одежде - сочиняли стихи, записывали видео и играли в мимов, выполняя задания из «крокодила».

Взрослые мужчины в рубашках и галстуках, женщины в строгой деловой одежде - сочиняли стихи, записывали видео и играли в мимов, выполняя задания из «крокодила» Фото: Мария ИГНАТЬЕВА

Взрослые мужчины в рубашках и галстуках, женщины в строгой деловой одежде - сочиняли стихи, записывали видео и играли в мимов, выполняя задания из «крокодила»Фото: Мария ИГНАТЬЕВА

Этот квест посвятили Всемирному дню охраны труда. Именно поэтому все задания были связаны с техникой безопасности. А называется он «Ковбоям здесь не место». Причём в термин «ковбойство» в компании вкладывают вполне определенный смысл.

Взрослые мужчины в рубашках и галстуках, женщины в строгой деловой одежде - сочиняли стихи, записывали видео и играли в мимов, выполняя задания из «крокодила» Фото: Мария ИГНАТЬЕВА

Взрослые мужчины в рубашках и галстуках, женщины в строгой деловой одежде - сочиняли стихи, записывали видео и играли в мимов, выполняя задания из «крокодила»Фото: Мария ИГНАТЬЕВА

Игра "Крокодил" была не обычной, а тематической - с вопросами о технике безопаасности Фото: Мария ИГНАТЬЕВА

Игра "Крокодил" была не обычной, а тематической - с вопросами о технике безопаасностиФото: Мария ИГНАТЬЕВА

- Ковбои - так мы называем бедоносцев, кто демонстрирует рискованное поведение на производстве, - объясняет Сергей Савин, начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности ХФ АО «Полиметалл УК». – Применение средств индивидуальной защиты и соблюдение правил – это гарантия безопасности любого сотрудника, будь ты водителем, директором или проходчиком. Раньше бывали случаи, что сотрудники (особенно этим грешили менеджеры), пренебрегая правилами ношения спецодежды, появлялись на промплощадке в джинсах. А джинсы кто у нас носит? Ковбои! С ними-то и боремся. Мы пришли к выводу: когда человек в форме игры проникается вопросами безопасности, его заинтересованность и вовлеченность в эти процессы возрастает. Квест не отменяет инструктажи и тестирование, сегодня наша цель не просто развлечь сотрудников, а в форме игры закрепить уже давно выученные правила безопасного поведения на производстве.

Одним из заданий было сочинить и прочитать стих Фото: Мария ИГНАТЬЕВА

Одним из заданий было сочинить и прочитать стихФото: Мария ИГНАТЬЕВА

Вот так и появилась легенда у квеста. Якобы на производство проникли ковбои, которые очень профессионально маскируются под прилежных сотрудников. Участникам нужно было найти и разоблачить ковбоев, что еще интереснее – доказать, что и сами они не ковбои. Тут в бой шли смекалка, креативность и знание правил.

- Было весело. И знания показали, и творчество проявили. Сплотились, хотя и момент конкуренции был, - делится впечатлениями Денис, только что отыгравший за одну из команд.

Хабаровский офис «Полиметалла» на час превратился в форт Баярд с загадками и заковыристыми заданиями Фото: Мария ИГНАТЬЕВА

Хабаровский офис «Полиметалла» на час превратился в форт Баярд с загадками и заковыристыми заданиямиФото: Мария ИГНАТЬЕВА

Несмотря на то, что задания участники получили лишь утром. «Зачет» получили абсолютно все команды.

Команды общими усилиями проходили задания Фото: Мария ИГНАТЬЕВА

Команды общими усилиями проходили заданияФото: Мария ИГНАТЬЕВА

Красота за безопасность

В компании большое значение уделяют безопасности своих сотрудников. «Полиметалл» стремится к нулевому травматизму на производстве. Ношение средств индивидуальной защиты (СИЗ) на промплощадках обязательно.

Конечно, девушкам помогли профессионалы

Конечно, девушкам помогли профессионалы

Для того, чтобы показать, что средства индивидуальной защиты могут быть не только безопасными и удобными, но ещё и красивыми, устроили необычную акцию. Так появился фотопроект «Мисс в СИЗ», в котором активное участие приняли сотрудницы двух хабаровских предприятий компании – «Ресурсы Албазино» и Амурского гидрометаллургического комбината.

В «Полиметалле» стремятся безопасность сделать общей заботой

В «Полиметалле» стремятся безопасность сделать общей заботой

- Идея фотосессии - показать, что в любой спецодежде можно выглядеть красиво, чувствовать себя удобно и уверенно. Современные средства индивидуальной защиты предусматривают всё до мелочей, они продуманнее любого гаджета. Даже сантиметры пяточки на ботинке проработаны до мельчайших деталей, - рассказывает Кирилл Бородин, заместитель главного инженера «Ресурсов Албазино».

Вскоре фото улыбающихся коллег в полной экипировке появятся на специализированных выставках, постерах и на страницах корпоративной газеты «Северная широта»

Вскоре фото улыбающихся коллег в полной экипировке появятся на специализированных выставках, постерах и на страницах корпоративной газеты «Северная широта»

Рядовому обывателю сложно представить, как девушка может красиво выглядеть в средствах индивидуальной защиты: касках, масках, перчатках, ботинках и рабочих комбинезонах. Но этот стереотип легко разрушается. Лаборанты, гидрометаллурги, геологи и водители 90-тонных Komatsu – команда фотомоделей «Полиметалла». Конечно, девушкам помогли профессионалы. Пока известный московский фотограф выставлял свет и настраивал камеру, визажисты наводили красоту: делали девушкам прически, макияж.

Безусловно, всем девушкам было очень приятно такое преображение

Безусловно, всем девушкам было очень приятно такое преображение

И в Амурске, и на месторождении Албазино наши модели одинаково реагировали на участие в проекте. Безусловно, всем им было очень приятно такое преображение.

Рядовому обывателю сложно представить, как девушка может красиво выглядеть в средствах индивидуальной защиты, но этот стереотип легко разрушается

Рядовому обывателю сложно представить, как девушка может красиво выглядеть в средствах индивидуальной защиты, но этот стереотип легко разрушается

Вскоре фото улыбающихся коллег в полной экипировке появятся на специализированных выставках, постерах и на страницах корпоративной газеты «Северная широта». Фэшн-сессия прошла не только в Хабаровском крае, но и в Магаданской области. К проекту присоединятся и другие регионы присутствия «Полиметалла».

Фэшн-сессия прошла не только в Хабаровском крае, но и в Магаданской области Фото: Мария ИГНАТЬЕВА

Фэшн-сессия прошла не только в Хабаровском крае, но и в Магаданской областиФото: Мария ИГНАТЬЕВА

Две ноги, одна рука

- Каждая производственная травма – настоящая трагедия. К счастью, у нас такое случается редко, - рассказывает Ксения Кутурова, руководитель проектов по внутренним коммуникациям ХФ АО «Полиметалл УК».

В «Полиметалле» стремятся безопасность сделать общей заботой. Считается нормальным, если, коллеги напоминают друг другу о необходимости надеть каску, защитные очки или перчатки. При этом у каждого работника должно быть чувство ответственности за себя. Несколько лет назад на предприятиях «Полиметалла» ввели карты ЕОР (ежесменной оценки рисков. - Прим. ред.). Смена каждого сотрудника начинается именно с определения рисков на собственном рабочем месте. И если условия не соответствуют критериям безопасности, то к своим обязанностям он приступает лишь тогда, когда риск несчастного случая будет устранён. Так в «Полиметалле» демонстрируют, что безопасность и здоровье важнее любых показателей и планов. Пересмотреть план можно, вернуть жизнь – нет.

Со временем люди сами стали проявлять инициативу, озвучивая свои идеи по улучшению условий труда и безопасности на рабочем месте, для отображения в картах ЕОР. Это одна из функций карт. Работники предлагают новшества по совершенствованию существующей системы. Причем лучшие предложения поощряют.

- Мы даже разработали тренинг, где учим руководителей, как правильно давать обратную связь сотрудникам по любым вопросам, связанным с охраной труда, - говорит Ксения Кутурова.

Более того, в компании видят в первых лицах своих предприятий проводников идеологии безопасного поведения на производстве. В прошлом году руководители подписали личные обязательства, в которых гарантировали всем сотрудникам безопасный труд и обеспечение всеми средствами индивидуальной защиты.

- Мероприятия по охране труда мы стараемся проводить в интересном формате. Читать инструкции, слушать скучные лекции - это неинтересно, поэтому стараемся использовать современные методы. А для продвижения своей идеологии используем даже соцсети, - добавила Ксения.

Всего в Хабаровском крае в Полиметалле работают около 2,5 тысяч человек. Для многих правила безопасного поведения на производстве взяты на вооружение в обычную жизнь.

- В быту мой личный риск – лестницы, как и для многих, наверное. Легко споткнуться или упасть. Когда только пришла в «Полиметалл», на одном из объектов увидела плакаты о правиле трёх точек опоры при передвижении по лестницам. Теперь в моём случае это правило работает уже на автомате, - приводит жизненный пример Ксения.

Или сотрудники подземного рудника рассказывают, что, вернувшись с вахты домой, под кроватью тапки ищут, но не могут понять почему так темно. Уже привыкают, что на голове всегда каска с фонариком. Отточенные до автоматизма правила техники безопасности – идеальный расклад. А достичь этого можно, используя большой арсенал инструментов, который в компании пополняется год от года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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