Демонстрация 1 мая 2019 года в Хабаровске: как принять участие, где пройдет

Праздничное шествие 1 мая 2019 года в Хабаровске начнётся в 10:00 часов. На площади имени Ленина перед зданием правительства в это время состоится митинг посвящённый Дню Весны и Труда. После этого, в 11:15 колонны, в составе которых, представители коллективов всех отраслей экономики края, а также общественные и молодежные организации, пройдутся по улице Муравьева Амурского до Комсомольской площади.

На демонстрации 1 мая 2019 года в Хабаровске впервые примут участие представители шести партий российского парламента. Пройдут они в единой колонне. Уже к 12:00 колонны придут к финальной точке. В это время начнется праздничный концерт.

- Жителей и гостей краевого центра 1 мая ждет насыщенная праздничная программа, - обещают в правительстве Хабаровского края. - На набережной стадиона имени Ленина состоятся соревнования по волейболу и мастер-классы по национальным видам спорта коренных народов Севера. А представители ассамблеи народов Хабаровского края предложат гостям праздника блюда национальных кухонь.

Помимо этого, в парковой зоне стадиона имени Ленина с 11:00 развернутся выставочные экспозиции военной полиции, 11-й армии ВВС и ПВО, инженерных войск. Будут работать мобильные пункты отбора на военную службу по контракту, запись участников на молодежный форум «Амур».

На площади им. Ленина в 16.00 начнется концерт в рамках фестиваля «Студенческая Весна». Кроме того, в этот день в Хабаровске заработают фонтаны, а в парке «Северный» торжественно откроют летний сезон.