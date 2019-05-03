Жители Хабаровска больше всех в России недовольны своей жизнью

Финансовый университет при правительстве РФ провел исследование удовлетворенности россиян свой жизнью. Оно проводилось в 78 городах России с населением свыше 250 тысяч человек в первом квартале 2019 года.

Согласно опубликованным данным исследования, лидерами среди городов, где ниже всего доля довольных жизнью граждан стали Владикавказ (63 процента), Хабаровск (69) и Воронеж, Петрозаводск и Ярославль (по 70 процентов).

В десятку городов, где живет меньше всего довольных своей жизнью, также вошли Магнитогорск, Калуга, Ульяновск, Тамбов, Махачкала.

По выводам экспертов, доля полностью или в основном довольных своей жизнью граждан снизилась до 73 процентов, в том время как на начало 2019 года она была выше 80 процентов.

В материалах исследования отмечается, что больше всего довольных жизнью во Владивостоке (87 процентов), Томске (86) и Липецке и Оренбурге (85), в Череповце, Грозном и Чите (84). В Москве этот показатель составляет 82 процента.

25 апреля опрос о счастье провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Согласно его данным, 86 процентов россиян считают себя счастливыми. Причинами такого положения дел они назвали семью (33 процента), здоровье и жизнь (21), детей (18) и работу (17).