В Хабаровске снова загорелись дачные острова на левом берегу Амура
В Хабаровске на одном из островов напротив набережной Амура на стадионе Ленина начался пожар.
Клубы дыма и огонь наблюдают сотни очевидцев, которые прогуливаются и отдыхают в праздничный пятничный день в парковой зоне.
Дачные острова на левом берегу Амура горят с завидной регулярностью, все пожары на них рукотворные и их причина - человек. Тушить такие возгорания никто и никогда не торопится, поэтому пожар прекращается только тогда, когда все доступное огню сгорит.
По данным космического мониторинга, которые приведены на сайте главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, на территории региона на 3 мая зарегистрировано 59 термических аномалий.
Особый противопожарный режим действует на территории Амурского, Бикинского, Ванинского, Вяземского, Нанайского, Советско-Гаванского, Хабаровского, Солнечного муниципальных районов, МР им. Лазо, а также на территории Хабаровска.
За нарушение требований пожарной безопасности законодательством Российской Федерации предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа, а также уголовная ответственность. Если подобные нарушения совершены в период особого противопожарного режима, то размер штрафов увеличивается вдвое.
ИСТОЧНИК KP.RU