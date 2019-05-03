В Хабаровске снова загорелись дачные острова на левом берегу Амура

В Хабаровске на одном из островов напротив набережной Амура на стадионе Ленина начался пожар.

В Хабаровске снова загорелись дачные острова на левом берегу АмураФото: Мария ИГНАТЬЕВА

Клубы дыма и огонь наблюдают сотни очевидцев, которые прогуливаются и отдыхают в праздничный пятничный день в парковой зоне.

В Хабаровске снова загорелись дачные острова на левом берегу АмураФото: Мария ИГНАТЬЕВА

Дачные острова на левом берегу Амура горят с завидной регулярностью, все пожары на них рукотворные и их причина - человек. Тушить такие возгорания никто и никогда не торопится, поэтому пожар прекращается только тогда, когда все доступное огню сгорит.

В Хабаровске снова загорелись дачные острова на левом берегу АмураФото: Мария ИГНАТЬЕВА

По данным космического мониторинга, которые приведены на сайте главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, на территории региона на 3 мая зарегистрировано 59 термических аномалий.

Особый противопожарный режим действует на территории Амурского, Бикинского, Ванинского, Вяземского, Нанайского, Советско-Гаванского, Хабаровского, Солнечного муниципальных районов, МР им. Лазо, а также на территории Хабаровска.

За нарушение требований пожарной безопасности законодательством Российской Федерации предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа, а также уголовная ответственность. Если подобные нарушения совершены в период особого противопожарного режима, то размер штрафов увеличивается вдвое.