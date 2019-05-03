В Хабаровске снова загорелись дачные острова на левом берегу АмураВ Хабаровске снова загорелись дачные острова на левом берегу АмураФото: Мария ИГНАТЬЕВА
2019-05-03T11:58:02+03:00
Происшествия

В Хабаровске снова загорелись дачные острова на левом берегу Амура

Клубы дыма и пожар сейчас наблюдают очевидцы на набережной в центре города
Виктор ОРАТАЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Хабаровске на одном из островов напротив набережной Амура на стадионе Ленина начался пожар.

В Хабаровске снова загорелись дачные острова на левом берегу Амура Фото: Мария ИГНАТЬЕВА

В Хабаровске снова загорелись дачные острова на левом берегу АмураФото: Мария ИГНАТЬЕВА

Клубы дыма и огонь наблюдают сотни очевидцев, которые прогуливаются и отдыхают в праздничный пятничный день в парковой зоне.

В Хабаровске снова загорелись дачные острова на левом берегу Амура Фото: Мария ИГНАТЬЕВА

В Хабаровске снова загорелись дачные острова на левом берегу АмураФото: Мария ИГНАТЬЕВА

Дачные острова на левом берегу Амура горят с завидной регулярностью, все пожары на них рукотворные и их причина - человек. Тушить такие возгорания никто и никогда не торопится, поэтому пожар прекращается только тогда, когда все доступное огню сгорит.

В Хабаровске снова загорелись дачные острова на левом берегу Амура Фото: Мария ИГНАТЬЕВА

В Хабаровске снова загорелись дачные острова на левом берегу АмураФото: Мария ИГНАТЬЕВА

По данным космического мониторинга, которые приведены на сайте главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, на территории региона на 3 мая зарегистрировано 59 термических аномалий.

Особый противопожарный режим действует на территории Амурского, Бикинского, Ванинского, Вяземского, Нанайского, Советско-Гаванского, Хабаровского, Солнечного муниципальных районов, МР им. Лазо, а также на территории Хабаровска.

За нарушение требований пожарной безопасности законодательством Российской Федерации предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа, а также уголовная ответственность. Если подобные нарушения совершены в период особого противопожарного режима, то размер штрафов увеличивается вдвое.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Читайте также
Новости 24
На Сахалине осужден сержант, который ударил сослуживца так, что тому разорвало селезенку
Впервые на хабаровском ринге будет боксировать команда из Марокко
В городах Хабаровского края начали работать добровольцы, помогающие настроить цифровое ТВ
В Хабаровске заключили под стражу похитителя байка
Пожар в многоэтажном доме в центре Хабаровска был потушен за 30 минут
Форвард Никита Язьков и защитник Валерий Васильев пополнили ряды хабаровского "Амура"
В Хабаровске построят две армейские казармы на 400 человек каждая
Погода в Хабаровске на 3 мая 2019 года: становится теплей, но по-прежнему ветрено
В Хабаровском крае открылся новый волонтерский центр «Штаб»
В Хабаровске прошел «Спортфест»
Выпил с незнакомцами – лишился ноутбука: в Хабаровске ограбили беспечного горожанина
Специалисты Восточного военного округа оценили обстановку на «бурейской аномалии» в Хабаровском крае
Губернатор Хабаровского края встретился с участниками конкурса «Лифт»
В Хабаровском крае военная полиция переходит на усиленный режим несения службы
Погода в Хабаровске на 2 мая 2019 года: днем до +19 градусов, возможен небольшой дождь
Спустя почти десять лет осудили педофила-убийцу, задушившего девушку в Хабаровске
В Хабаровске запустили самый большой пешеходный фонтан Дальнего Востока
Трасса Хабаровск – Комсомольск перешла в федеральную собственность
Стало известно, когда будет решена судьба многострадального свинокомплеса в Хабаровском районе
Парк стадиона имени Ленина в Хабаровске обработали от клещей
Фронтовики в Хабаровском крае получат по 10 тысяч рублей в честь Дня Победы
Погода в Хабаровске на 1 мая 2019 года: днем до +17 градусов, небольшой дождь